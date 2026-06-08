"Daniel, mis hijos": revelan que Elvia suplicó por sus pequeños antes de que su pareja la matara

A cinco días del asesinato de la madre enfermera Elvia Mercedes Gómez López, las autoridades aún no han logrado capturar a Daniel Antonio Meraz, su pareja sentimental y principal sospechoso del crimen.
La madre de la joven, asesinada el pasado 3 de junio en la colonia Santa Fe, de San Manuel, Cortés, relató en un medio de comunición televisivo los momentos previos al crimen y el dolor que atraviesa la familia.
Cabe destacar que días atrás salieron a la luz capturas de pantalla de conversaciones entre Daniel y su padre. En ellas se observa que el sospechoso supuestamente tenía previsto entregarse a las autoridades este lunes.
La madre de la víctima aseguró que, antes de morir, su hija suplicó por sus pequeños. "Ella decía: 'Mis hijos, Daniel, mis hijos'. Fueron sus últimas palabras. Ella se fue pensando en sus hijos. Amaba a sus hijos, pero se enamoró de ese hombre", expresó.
Además, relató que antes del crimen su hija le pidió que abandonara la vivienda por temor a lo que pudiera ocurrir. "Mamá, váyase de la casa porque Daniel la va a ir a buscar a usted", recordó que le dijo. Tras la advertencia, decidió refugiarse en una zona cercana de monte.
La madre también contó que una de su nieta, la más pequeña, continúa preguntando cuándo regresará su mamá. "Ella en su mente cree que la mamá va a volver", lamentó.
Asimismo, recordó que cuando encontraron a Elvia dentro de la vivienda notaron que presentaba golpes en el rostro. Posteriormente llamaron a una doctora que era jefa de la víctima, quien confirmó que ya no presentaba signos vitales. "La ahorcó", afirmó.
La mujer también relató que una de las menores presenció parte de lo ocurrido. "La niña cuenta que ella le decía: 'No, Daniel, mis hijos, mis hijos, Daniel'", expresó. Según su versión, antes del ataque la víctima le pidió a la pequeña: "Roxana, enciérrese en el cuarto".
La madre de Elvia aseguró que el crimen ocurrió mientras los dos hijos de la joven se encontraban dentro de la vivienda. Después del hecho, Daniel habría cubierto el cuerpo con una sábana y escapado del lugar.
Mientras tanto, el padre del sospechoso ha mantenido comunicación con él y le ha recomendado que se entregue a las autoridades.
Según las conversaciones divulgadas recientemente, Daniel manifestó que planeaba hacerlo este lunes. "Sí está bien papi, el lunes me voy a entregar".
Al cierre de esta nota las autpridades aún no han onformado sobre la captura o entrega de Daniel Antonio Meraz, sospechoso de haber asesinado a la enfermera Elvia.