Lewis Hamilton confirma su amor por Kim Kardashian en Mónaco 2026

Monte Carlo, Mónaco.- Monte Carlo tenía ese domingo dos historias corriendo en paralelo. Una dentro de la pista, donde Lewis Hamilton terminó segundo para Ferrari, a 6.271 segundos de Kimi Antonelli tras una larga tarde gestionando la posición en el trazado. La otra, en el paddock, donde Kim Kardashian fue captada filmando orgullosamente a Hamilton desde el podio, y él, en respuesta, le lanzó un beso desde lo alto. Fue el gesto que detonó todo. Minutos después, con el casco todavía bajo el brazo y el traje de Ferrari empapado de champán, Hamilton compareció ante los periodistas. "Es increíble tenerla aquí este fin de semana y contar con su apoyo. Pero, ya saben, con mis amigos... una asistencia increíble en general. Realmente no sé qué más decir, es increíble tener buenas personas alrededor," dijo el heptacampeón, mezclando con deliberada naturalidad la presencia de Kardashian entre sus personas de confianza. Era, a su manera, una declaración pública.

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Kim llegó a Mónaco el sábado 6 de junio a bordo de un yate, acompañada por su hermana Khloé Kardashian y su amigo Simon Huck. La imagen del trío desembarcando en la Riviera francesa circuló en redes antes incluso de que arrancara la carrera. Para la jornada principal del domingo, tanto Kim como Khloé eligieron vestidos en tonos blanco marfil, atrayendo la atención de fotógrafos y asistentes dentro del paddock. El domingo de carrera también deparó un momento incómodo que pronto adquirió vida propia. El comentarista de Sky Sports Martin Brundle intentó hablar con Kardashian durante su habitual recorrido por la parrilla antes de la salida, pero el personal de seguridad de la empresaria intervino y lo alejó antes de que pudiera cruzar palabra con ella. El clip se viralizó en cuestión de minutos y puso a la pareja en el epicentro de la conversación global del fin de semana.

Una sólida relación

La relación entre Hamilton y Kardashian no surgió de la noche a la mañana. Los dos se conocen desde al menos 2015, cuando Hamilton compartió la Pascua con la familia Kardashian. Sin embargo, fue a principios de 2026 cuando la amistad cruzó otro umbral. El 1 de febrero de 2026, un reporte señalaba que ambos habían viajado juntos al lujoso hotel Estelle Manor, en los Cotswolds ingleses, y el 2 de febrero surgió un video de los dos entrando juntos a un hotel en París, confirmado por fuentes cercanas a la pareja como un "encuentro romántico". Desde entonces, las apariciones fueron acumulándose. El 8 de febrero, los dos fueron captados sentados juntos en un palco de lujo durante el Super Bowl LX en el estadio Levi's de Santa Clara, California, lo que muchos medios interpretaron como su primer gran debut público como pareja. Una fuente cercana a Kardashian aseguró a la revista People que Hamilton la hace "sentirse segura" y que ella "genuinamente disfruta pasar tiempo con él," destacando que hay una comodidad natural entre ambos, forjada durante años de amistad previa.