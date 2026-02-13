¿Cómo se conocieron Lewis Hamilton y Kim Kardashian?

Lewis Hamilton y Kim Kardashian confirmaron los rumores de romance en el Super Bowl, pero no son dos personas que se acaban de conocer, su primer encuentro fue hace más de una década.
Kim y Lewis se conocieron cuando coincidieron en los GQ Men of the Year Awards en Londres, en ese entonces ambos tenían otras parejas.
Durante más de diez años compartieron eventos, semanas de la moda y círculos sociales sin que surgieran rumores románticos.
Desde hace años Hamilton ha mantenido una buena relación con personas cercanas al entorno Kardashian-Jenner.
El punto de giro llegó a finales de 2025, cuando estuvieron en Aspen durante una fiesta organizada por Kate Hudson, donde comenzó a notarse mayor complicidad.
En enero de este año, Kim Kardashian viajó a Reino Unido para reunirse con Hamilton y compartieron una cena privada en Estelle Manor.
La velada incluyó un masaje para dos en el spa del hotel, lo que hizo que los medios empezaran a hablar abiertamente de romance.
Poco después fueron vistos coincidiendo en París, durante la temporada de moda, reforzando la idea de una relación más íntima.
El 8 de febrero fueron fotografiados juntos en el Super Bowl en el Levi's Stadium, sentados en una suite privada junto a familiares de Kim.
Esta fue la confirmación oficial, sin comunicado formal, solo la imagen de una pareja que no se esconde.