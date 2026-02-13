  1. Inicio
¿Cómo se conocieron Lewis Hamilton y Kim Kardashian?

El nuevo romance confirmado del entretenimiento es el del campeón de la Fórmula 1 y la empresaria, que respondieron a los rumores de su relación con su aparición en el Super Bowl

  • Actualizado: 13 de febrero de 2026 a las 18:13
1 de 10

Lewis Hamilton y Kim Kardashian confirmaron los rumores de romance en el Super Bowl, pero no son dos personas que se acaban de conocer, su primer encuentro fue hace más de una década.

 Foto: Redes sociales
2 de 10

Kim y Lewis se conocieron cuando coincidieron en los GQ Men of the Year Awards en Londres, en ese entonces ambos tenían otras parejas.

 Foto: Instagram de Kim Kardashian
3 de 10

Durante más de diez años compartieron eventos, semanas de la moda y círculos sociales sin que surgieran rumores románticos.

 Foto: Instagram de Lewis Hamilton
4 de 10

Desde hace años Hamilton ha mantenido una buena relación con personas cercanas al entorno Kardashian-Jenner.

 Foto: Instagram de Kim Kardashian
5 de 10

El punto de giro llegó a finales de 2025, cuando estuvieron en Aspen durante una fiesta organizada por Kate Hudson, donde comenzó a notarse mayor complicidad.

 Foto: Instagram de Kim Kardashian
6 de 10

En enero de este año, Kim Kardashian viajó a Reino Unido para reunirse con Hamilton y compartieron una cena privada en Estelle Manor.

 Foto: Instagram de Lewis Hamilton
7 de 10

La velada incluyó un masaje para dos en el spa del hotel, lo que hizo que los medios empezaran a hablar abiertamente de romance.

 Foto: Shutterstock
8 de 10

Poco después fueron vistos coincidiendo en París, durante la temporada de moda, reforzando la idea de una relación más íntima.

 Foto: Shutterstock
9 de 10

El 8 de febrero fueron fotografiados juntos en el Super Bowl en el Levi's Stadium, sentados en una suite privada junto a familiares de Kim.

 Foto: Shutterstock
10 de 10

Esta fue la confirmación oficial, sin comunicado formal, solo la imagen de una pareja que no se esconde.

 Foto: Instagram de Lewis Hamilton
