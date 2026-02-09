Kim Kardashian y Lewis Hamilton confirman romance durante Super Bowl 2026

California, Estados Unidos.- Después de varias semanas de rumores sobre un posible romance entre la empresaria y socialité Kim Kardashian y el corredor de Fórmula 1, Lewis Hamilton, la pareja decidió hacer pública su relación.
Aunque la pareja ha mantenido oculta su relación, decidieron salir juntos en público en uno de los eventos estadounidenses más importantes.
Kardashian y el piloto de la F1 se sentaron juntos en uno de los palcos del Levi's Stadium en Santa Clara, California.
La pareja fue observada intercambiando miradas, risas y charlando, e incluso fueron captados dándose un beso.
La pareja fue vista por primera vez en el exclusivo hotel Estelle Manos, en los Cotswolds, en Reino Unido, luego habrían viajado a París.
En la capital francesa la pareja se hospedó en Le Bristol, un lujoso hotel ubicado en pleno centro de la ciudad.