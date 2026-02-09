Kim Kardashian y Lewis Hamilton confirman romance durante Super Bowl 2026

California, Estados Unidos.- Después de varias semanas de rumores sobre un posible romance entre la empresaria y socialité Kim Kardashian y el corredor de Fórmula 1, Lewis Hamilton, la pareja decidió hacer pública su relación.

Aunque la pareja ha mantenido oculta su relación, decidieron salir juntos en público en uno de los eventos estadounidenses más importantes.

Kardashian y el piloto de la F1 se sentaron juntos en uno de los palcos del Levi's Stadium en Santa Clara, California.