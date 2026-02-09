  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Kim Kardashian y Lewis Hamilton confirman romance durante Super Bowl 2026

La pareja se dejó ver muy romántica y en complicidad en la final del Super Bowl; también disfrutaron del show de medio tiempo de Bad Bunny

  • Actualizado: 09 de febrero de 2026 a las 10:56
Kim Kardashian y Lewis Hamilton confirman romance durante Super Bowl 2026

Desde hace varias semanas se mencionó que el piloto de la F1 y Kardashian estaban saliendo.

Fotos: Instagram/lewishamilton/kimkardashian

California, Estados Unidos.- Después de varias semanas de rumores sobre un posible romance entre la empresaria y socialité Kim Kardashian y el corredor de Fórmula 1, Lewis Hamilton, la pareja decidió hacer pública su relación.

Aunque la pareja ha mantenido oculta su relación, decidieron salir juntos en público en uno de los eventos estadounidenses más importantes.

Kardashian y el piloto de la F1 se sentaron juntos en uno de los palcos del Levi's Stadium en Santa Clara, California.

Presentación completa de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

La pareja fue observada intercambiando miradas, risas y charlando, e incluso fueron captados dándose un beso.

La pareja fue vista por primera vez en el exclusivo hotel Estelle Manos, en los Cotswolds, en Reino Unido, luego habrían viajado a París.

En la capital francesa la pareja se hospedó en Le Bristol, un lujoso hotel ubicado en pleno centro de la ciudad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias