¿Quién es Lincoln Fox, el pequeño que salió junto a Bad Bunny en el Super Bowl?

Como un gesto representativo de su infancia, Bad Bunny hizo la entrega de un Grammy al pequeño Lincoln Fox durante el show de medio tiempo del Super Bowl 2026
Durante el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX 2026, uno de los momentos más comentados fue cuando el artista puertorriqueño Bad Bunny entregó simbólicamente un Grammy a un niño que apareció con él en escena. ¿De quién se trata?
Se trata del pequeño Lincoln Fox, de cinco años, quien publicó posteriormente en su cuenta de Instagram un video del momento en que Bad Bunny le entregó el premio.
La publicación fue acompañada de un mensaje en el que afirma que recordará ese día “por siempre” y que fue “un verdadero honor” haber formado parte del espectáculo.
Aunque al inicio se generó confusión sobre la identidad del menor, donde algunas publicaciones afirmaron que se trataba de Liam Conejo Ramos, un niño que recientemente había sido detenido junto a su padre por agentes de inmigración en Estados Unidos, la noticia fue desmentida.
Tras los rumores, se confirmó que el menor que recibió el Grammy de manos de Bad Bunny no es Liam Conejo Ramos, sino Lincoln Fox Ramadan, un actor y modelo infantil que participó en el gran show.
Fox también está activo como modelo infantil y actor en publicidad, representado por agencias especializadas en talento joven.
La escena estuvo diseñada como un momento emotivo dentro del espectáculo, la cual se interpretó como una representación de la infancia del propio Bad Bunny.
Fox, hijo de madre argentina y padre de origen egipcio, atrajo atención no solo por su aparición, sino también por su parecido con el cantante.
El campo de juego se convirtió en una escenografía caribeña mientras sonaban hits como "Tití me preguntó", "Yo perreo sola" y "Voy a llevarte pa PR" y sus nuevos éxitos del álbum "Debí tirar más fotos".
"¡Qué rico es ser latino!", fue lo primero que dijo el artista de 31 años, al aparecer en escena y con una pelota de fútbol americano bajo el brazo comenzó con "Tití me preguntó".