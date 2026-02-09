Un vestido dominicano y una Flor de Maga: detalles del look de Lady Gaga en show de medio tiempo

Con un vestido a medida de la firma dominicana Luar y con un ejemplar de la Flor de Maga puertorriquña sobre uno de sus tirantes. Así apareció y cantó Lady Gaga en la Super Bowl, todo un gesto de apoyo a lo latino en la gran noche de Bad Bunny y de la defensa de los inmigrantes en Estados Unidos.
Diseñado por el dominicano Raúl López, el vestido drapeado azul celeste que hacía un guiño al primer color del triángulo de la bandera puertorriqueña, que estuvo vigente entre 1895 y 1952.
La firma Luar publicó en Instagram una foto de Lady Gaga junto a Bad Bunny, acompañada del texto "por la cultura y por todos los inmigrantes, así es como nos unimos".
El vestido combinaba estructura y fluidez, con un cuerpo entallado y una falda amplia pensada para acompañar el movimiento escénico de la artista.
Uno de los elementos más comentados del vestido fue el broche que la cantante portaba en el vestido: una roja Flor de Maga.
La Flor de Maga fue declarada flor nacional de Puerto Rico en 2019 y uno de los símbolos botánicos más representativos de la isla, que la artista lució sobre el tirante derecho del vestido, con escote pronunciado en V.
Este detalle refuerza el carácter de homenaje cultural de la actuación, especialmente significativa al producirse junto a Bad Bunny, cuya propuesta artística ha estado siempre vinculada a la reivindicación de la identidad puertorriqueña y latina en la industria musical internacional.
La participación de Lady Gaga con un diseño de Luar se enmarca en una edición de la Super Bowl que diversos analistas han descrito como una de las más explícitas en la celebración de la cultura latina.
Lady Gaga bailó junto a Bad Bunny y lució sobre el escenario del Super Bowl 2026.
Lady Gaga interpretó el tema "Die with a smile" en una versión salsa.