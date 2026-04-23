Video del tiktoker Hernán Martínez en una cama de hospital es de 2022, no antes de su muerte en 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El creador de contenido Hernán Martínez murió el 18 de abril de 2026, tras un accidente de tránsito ocurrido en la capital hondureña. El tiktoker permanecía hospitalizado desde el día del percance y falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Desde entonces, en redes sociales circula un video en el que se observa a Martínez mientras una mujer lo alimenta en una cama, aparentemente dentro de un hospital.

Sin embargo, es engañoso: el clip no corresponde a un hecho reciente. El clip fue publicado originalmente en mayo de 2022 en las redes sociales de Martínez, en un contexto no especificado.

“Vuela alto”, dice el texto sobrepuesto en una secuencia de TikTok, visualizada más de 940,000 veces desde el 20 de abril.