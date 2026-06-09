Cinco desaparecidos y alertas: los efectos de la tormenta Cristina en Centroamérica

Centroamérica.- La tormenta tropical Cristina se hace sentir en Centroamérica, donde las lluvias asociadas al fenómeno dejan cinco personas desaparecidas en Costa Rica, mientras que Guatemala, Honduras y El Salvador se encuentran en estado de alerta preventiva. La Cruz Roja costarricense reportó el lunes cinco personas desaparecidas debido al fuerte oleaje que se ha presentado en el Pacífico causado por la tormenta tropical. Dos embarcaciones pequeñas volcaron en el mar frente a playa Negra y playa San Juanillo, en la provincia de Guanacaste (oeste), dejando los cinco desaparecidos, que son buscados por Cruz Roja y el Servicio Nacional de Guardacostas.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que se espera que las lluvias en Costa Rica persistan este lunes y martes conforme el fenómeno atmosférico se siga desplazando hacia el norte de Centroamérica en forma paralela a la costa del Pacífico. En Honduras, nueve de los 18 departamentos del país están desde el lunes y por 72 horas bajo alerta preventiva debido a las lluvias asociadas a Cristina y las posibles crecidas de ríos, quebradas y riachuelos que desembocan en la vertiente del Pacífico, así como el incremento del oleaje en el Golfo de Fonseca. Los departamentos bajo alerta son El Paraíso, en el este; Intibucá, Ocotepeque y Lempira, en el oeste; La Paz, Francisco Morazán y Comayagua, en el centro; Choluteca y Valle, en el sur del país. Las autoridades guatemaltecas se declararon en alerta ante las amenazas de inundaciones que podría provocar la tormenta tropical "y por todos los eventos activos" de carácter climático.