¿Messi o Cristiano? Estos son los récords que podrían romper en el Mundial 2026

En el caso de Messi, el torneo representa la oportunidad de seguir agrandando una carrera ya legendaria en la Copa del Mundo. El argentino podría consolidarse como el jugador con más impacto estadístico en la historia del torneo, además de ampliar registros que lo mantienen en la cima en varias categorías, como partidos disputados, goles, victorias y participación directa en anotaciones.