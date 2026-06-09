¿Messi o Cristiano? Estos son los récords que podrían romper en el Mundial 2026

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo llegarán a la competición con la posibilidad de cerrar su ciclo mundialista rompiendo marcas que han sobrevivido durante décadas y ampliando aún más su legado en el fútbol. Estos son los récords que ambos podrían romper:
Más allá de los números individuales, ambos jugadores comparten la posibilidad de alcanzar hitos simbólicos que refuerzan su condición de leyendas. Desde la constancia en múltiples ediciones del Mundial hasta la capacidad de mantenerse decisivos con el paso del tiempo, Messi y Cristiano representan dos trayectorias paralelas que han marcado una era en el fútbol moderno.
El Mundial 2026 no solo podría ser el cierre de una etapa para dos gigantes del deporte, sino también el escenario donde ambos sigan ampliando récords que parecen difíciles de repetir. En ese contexto, el torneo se presenta como una última oportunidad para seguir escribiendo historia al más alto nivel
En el caso de Messi, el torneo representa la oportunidad de seguir agrandando una carrera ya legendaria en la Copa del Mundo. El argentino podría consolidarse como el jugador con más impacto estadístico en la historia del torneo, además de ampliar registros que lo mantienen en la cima en varias categorías, como partidos disputados, goles, victorias y participación directa en anotaciones.
Uno de los más importantes para Leo será el de ser el máximo anotador en la historia de los mundiales, para lograrlo ocupa cuatro goles y así superar al alemán, Miroslav Klose.
Por su parte, Cristiano Ronaldo afronta lo que podría ser su última gran aparición mundialista con varios récords al alcance. El portugués buscará seguir haciendo historia con su longevidad en la élite, además de perseguir marcas únicas como la de anotar en un sexto Mundial, algo que nadie ha logrado en toda la historia.
Seis participaciones en mundiales: Messi disputará su sexta Copa del Mundo. Se unirá a un grupo histórico de futbolistas con seis participaciones mundialistas, una marca que también van a alcanzar Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa.
Jugador con más victorias: Messi registra 16 ganes en la Copa del Mundo. Está a solo un triunfo de igualar las 17 victorias de Miroslav Klose y a dos de quedarse en solitario con el récord.
Máximo goleador en la historia de los mundiales: Lionel Messi acumula 13 goles en Copas del Mundo. Necesita cuatro tantos más para superar los 16 de Miroslav Klose y convertirse en el máximo goleador histórico del torneo.
Récord de participaciones directas en goles: El argentino suma 21 contribuciones de gol en mundiales, gracias a 13 goles y 8 asistencias. Está a una participación de alcanzar las 22 que logró el brasileño, Pelé, la cifra más alta en la historia de la competición.
Primer jugador en disputar seis mundiales: Ya jugó las ediciones de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. Con este del 2026, se convertirá en uno de los tres futbolistas con seis Copas del Mundo junto a Messi y Memo Ochoa.
Primer futbolista en marcar en seis mundiales diferentes: Ha anotado en los mundiales de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. Si marca en 2026, será el primer jugador de la historia en anotar en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo.
Máximo goleador de Portugal en mundiales: Cristiano suma ocho goles mundialistas. Está a solo un gol de igualar y a dos de superar a la leyenda portuguesa Eusébio, quien marcó nueve y es el máximo anotador luso en la historia de la Copa del Mundo.
Acercarse al récord de más partidos: Cristiano ha disputado 22 partidos mundialistas. Está a cuatro encuentros del récord histórico de Lionel Messi, quien tiene 26.
Camino hacia los 1,000 goles oficiales: Actualmente registra 973 goles en su carrera. Necesita 27 más para alcanzar la histórica cifra de 1,000 goles. Con estos duelos de la Copa del Mundo intentará acercarse más a la marca soñada.
Posible récord de longevidad con Portugal: Su compatriota Pepe es actualmente el goleador más veterano en un partido del Mundial, con 39 años. Cristiano, con 41 años, tiene opciones de superarlo.
Unirse al exclusivo grupo de tripletes mundialistas: El argentino Gabriel Batistuta es el único jugador que ha conseguido dos hat-tricks en la historia de los mundiales. Cristiano buscará igualar esa hazaña en el Mundial de 2026. Suma uno, el que hizo ante España en 2018.