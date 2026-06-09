A balazos matan a mujer en colonia Betania de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer fue asesinada la noche del lunes en un callejón de la colonia Betania de Tegucigalpa por sujetos desconocidos que llegaron hasta el lugar y le dispararon.

La fémina fue identificada por las autoridades de Medicina Forense como Elsy Michell García Pacheco, cuya edad todavía no está determinada. Se conoció que la mujer presentaba una discapacidad física, aunque no se espefificó de qué tipo.

El ataque se registró a eso de las 9 de la noche cuando la víctima se encontraba al final de uno de los bloques que colindan con la cancha de fútbol de la colonia.