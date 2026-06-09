  1. Inicio
  2. · Sucesos

A balazos matan a mujer en colonia Betania de Tegucigalpa

La víctima fue identificada como Elsy Michell García Pacheco, quien residía en la zona donde fue atacada y tenía una discapacidad física

  • Actualizado: 09 de junio de 2026 a las 07:57
A balazos matan a mujer en colonia Betania de Tegucigalpa

Hasta la zona del atentado mortal llegaron varios elementos de la DPI para iniciar con el levantamiento de indicios en la escena.

 Captura de video.

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer fue asesinada la noche del lunes en un callejón de la colonia Betania de Tegucigalpa por sujetos desconocidos que llegaron hasta el lugar y le dispararon.

La fémina fue identificada por las autoridades de Medicina Forense como Elsy Michell García Pacheco, cuya edad todavía no está determinada. Se conoció que la mujer presentaba una discapacidad física, aunque no se espefificó de qué tipo.

El ataque se registró a eso de las 9 de la noche cuando la víctima se encontraba al final de uno de los bloques que colindan con la cancha de fútbol de la colonia.

Alerta internacional contra acusado de matar a enfermera

Tras ser alertadas por los vecinos, autoridades policias y cuerpos de socorro acudieron a la zona, sin embargo, la víctima ya no presentada signos vitales.

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad de los malhechores.

Entró a “El Infiernito” y no salió: así murió Joel Alexander, menor asesinado en Nueva Suyapa

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias