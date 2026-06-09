Alerta internacional contra acusado de matar a enfermera

San Pedro Sula, Honduras.- La Policía indicó ayer que Interpol apoya para ubicar y capturar a Daniel Antonio Meraz Cáceres, sospechoso de matar a su pareja Elvia Mercedes Gómez López, de profesión enfermera, el pasado 3 de junio en la colonia Santa Fe, de San Manuel, Cortés.
El comisionado Enrique Lanza, jefe policial de la ciudad, indicó que la alerta internacional se emitió con el objetivo de que si el sospechoso intenta salir del país, las naciones vecinas estén atentas para actuar y avisar a las autoridades hondureñas.
“Las investigaciones están en curso por parte de equipos multidisciplinarios en el tema de localización y búsqueda de esta persona. Las alertas ya fueron generadas en las bases de datos de Interpol para que exista un acompañamiento con los países vecinos", dijo Lanza. Añadió que el expediente investigativo recaba más evidencia para que se emita el requerimiento fiscal.
Recompensa
Asimismo, la familia de Elvia Gómez ofreció una recompensa de 100 mil lempiras por información sobre el paradero de Daniel Meraz, quien habría sido el responsable de su muerte en Villanueva, Cortés.
El crimen de Elvia Gómez se registró la mañana del miércoles -3 de junio- dentro de su vivienda, ubicada en la colonia Santa Fe. Según las investigaciones preliminares, la mujer habría sido estrangulada por su pareja.
De acuerdo con las denuncias de sus familiares, durante la relación él habría mantenido conductas tóxicas e incluso habría ejercido agresiones en contra de ella. Un video que circula en redes también reveló que Elvia era amenazada por su pareja, quien finalmente acabó con su vida.
Joss Anael Gómez, hermana de Elvia, pidió apoyo para ubicar al sospechoso e instó a reportar cualquier información a las autoridades correspondientes.