Alerta internacional contra acusado de matar a enfermera

San Pedro Sula, Honduras.- La Policía indicó ayer que Interpol apoya para ubicar y capturar a Daniel Antonio Meraz Cáceres, sospechoso de matar a su pareja Elvia Mercedes Gómez López, de profesión enfermera, el pasado 3 de junio en la colonia Santa Fe, de San Manuel, Cortés.

El comisionado Enrique Lanza, jefe policial de la ciudad, indicó que la alerta internacional se emitió con el objetivo de que si el sospechoso intenta salir del país, las naciones vecinas estén atentas para actuar y avisar a las autoridades hondureñas.

“Las investigaciones están en curso por parte de equipos multidisciplinarios en el tema de localización y búsqueda de esta persona. Las alertas ya fueron generadas en las bases de datos de Interpol para que exista un acompañamiento con los países vecinos", dijo Lanza. Añadió que el expediente investigativo recaba más evidencia para que se emita el requerimiento fiscal.