Entró a “El Infiernito” y no salió: así murió Joel Alexander, menor asesinado en Nueva Suyapa

Joel Alexander Álvarez Uclés, de 16 años, murió la noche del domingo 7 de junio tras ser atacado a disparos en la colonia Nueva Suyapa de Tegucigalpa, en un hecho que continúa bajo investigación.
De acuerdo con información preliminar, el adolescente habría ingresado a un sector de la colonia controlado por pandillas, situación que habría desencadenado una persecución por parte de varios individuos.
Las primeras versiones indican que el menor intentó alejarse del lugar al percatarse del peligro; sin embargo, sus perseguidores continuaron tras él por varias calles del sector.
La persecución terminó en una zona conocida por los vecinos como El Infiernito, donde los atacantes lograron alcanzarlo y abrir fuego en su contra.
Algunos residentes alertaron a las autoridades después de escuchar varias detonaciones de arma de fuego durante la noche del domingo.
Una patrulla policial que realizaba rondines en la colonia acudió al sitio tras recibir el reporte y encontró al adolescente tendido sobre el bordillo de una calle.
Los agentes acordonaron el área mientras se desarrollaban las primeras diligencias investigativas y se recopilaban indicios relacionados con el crimen.
Según el reporte preliminar, el cuerpo presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego, principalmente en el tórax y el brazo izquierdo.
La madre del menor relató posteriormente que la última vez que vio a su hijo fue alrededor de las seis de la tarde, cuando este salió de la vivienda familiar.
Con el paso de las horas, la preocupación comenzó a crecer entre sus parientes debido a que el adolescente no regresó a casa como era habitual.
Fue hasta cerca de las once de la noche cuando familiares recibieron la noticia de que Joel Alexander había sido encontrado muerto en una calle del sector donde ocurrió el ataque.
El levantamiento cadavérico concluyó durante la madrugada del lunes y el cuerpo fue trasladado a la morgue del Ministerio Público, mientras las autoridades continúan las investigaciones para identificar a los responsables.