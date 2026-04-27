Esta crítica de María Antonieta Mejía en X por el precio de los combustibles es de 2022

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una supuesta publicación atribuida a la designada presidencial María Antonieta Mejía en la red social de X, en la que se difunde un anuncio sobre los precios de los combustibles correspondiente a la semana del 27 de abril de 2026. Sin embargo, esto es falso. Una revisión del contenido original evidencia que la publicación fue realizada en junio de 2022, cuando Mejía se desempeñaba como diputada de oposición, y estaba acompañada de una tabla con el resumen de precios de los combustibles entre enero y abril de ese mismo año. “Buenos días. Lunes de trancazo. Donde están las medidas para mitigar los altos costos de los combustibles no las vemos?? Lo peor es que no hacen ni dejan hacer”, dice literalmente el texto que acompaña la imagen difundida en Facebook desde el 27 de enero de 2026.

En las últimas semanas, los precios de los combustibles han registrado una tendencia al alza a nivel internacional, impulsada por la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán, lo que ha presionado el costo del petróleo en los mercados globales. Honduras acumula varias semanas consecutivas de incrementos en los derivados del petróleo. La Secretaría de Energía informó de una nueva alza vigente a partir de este 27 de abril. En Tegucigalpa, la gasolina superior pasa a 138.75 lempiras por galón, la regular a 127.37 lempiras y el diésel a 141.38 lempiras, estos dos últimos aún con subsidio por parte del gobierno, lo que ha permitido amortiguar parcialmente el efecto de los aumentos continuos. En 2022, diputados del Partido Nacional solicitaron la eliminación del impuesto a los combustibles durante el gobierno de Xiomara Castro en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, una postura que ya no sostienen en la actualidad como partido oficialista.

Sacado de contexto

EH Verifica localizó la cuenta oficial de Mejía en X y realizó una búsqueda con la frase “lunes de trancazo”. El resultado corresponde a una publicación del 13 de junio de 2022, que contiene exactamente el mismo texto. En ella, Mejía compartió una publicación del ahora presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien solicitaba reducir al menos un dólar en los impuestos a los combustibles. El contenido original incluye una tabla de precios de combustible registrados entre el 27 de enero al 4 de abril de 2022 y no el registro publicado por la Secretaría de Energía el 25 de abril de 2026.