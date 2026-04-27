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Videos y testigos protegidos esclarecerán crimen contra Hong Zhixuan, hijo de empresario chino

Autoridades policiales siguen con las investigaciones del crimen de Hong Zhixuan, adolescente asesinado por un guardia de seguridad en la capital del país

  • Actualizado: 27 de abril de 2026 a las 09:35
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La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) indicó que continúan con las investigaciones del asesinato del menor Hong Zhixuan, hijo de un empresario de origen asiático, ocurrido el pasado 25 de abril en una tienda de la colonia 21 de Febrero, en Comayagüela.

 Foto: Redes sociales
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El caso se mantiene en proceso de recolección de pruebas, las cuales serán fundamentales para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
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Entre los principales elementos de investigación destacan videos de cámaras de seguridad y testimonios protegidos, que ya forman parte del expediente del caso.

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El subinspector Wilfredo Maldonado detalló que estos indicios serán analizados junto al Ministerio Público para sustentar el proceso judicial contra el principal sospechoso.

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El hecho ocurrió cuando Sandro Josué Martínez, de 23 años, quien laboraba como guardia de seguridad en el establecimiento, le disparó en la cabeza al adolescente.

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El funcionario explicó que el ataque ocurrió en el área de la caja del negocio, cuando se produjo la interacción entre el guardia y la víctima.

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"Él mismo menciona que solamente le dijo ‘buenos días’ el niño y automáticamente le disparó con la escopeta", detalló Mayes Ríos al referirse a la declaración del sospechoso.

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Las autoridades también investigan el estado mental del detenido y la posible influencia de sustancias al momento del hecho, como parte de las diligencias en curso.

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“Conversamos con el individuo este, Sandro Josué Martínez, y se nota que anda algún tipo de droga en su organismo”, expresó el portavoz policial, señalando que esa condición deberá ser confirmada tras los análisis.

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El caso continúa bajo investigación, mientras la DPI avanza en la recopilación de pruebas que serán presentadas ante los tribunales de justicia.

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