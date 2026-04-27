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Nabil Rishmawi, hondureño palestino que murió en colisión en la capital

De entre los amasijos de hierro del vehículo fue retirado el cuerpo de Nabil Rishmawi, un hondureño de origen palestino, que perdió la vida tras una fuerte colisión en el anillo periférico

  • Actualizado: 27 de abril de 2026 a las 08:14
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Nabil Rishmawi perdió la vida la madrugada de este lunes -27 de abril- en un fuerte accidente de tránsito entre un camión y un vehículo en el anillo periférico. Aquí los detalles:

 Foto: Redes sociales
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El hecho se registró a eso de las 4:50 de la madrugada, específicamente en el carril que va del Coliseum hacia Loarque, en Tegucigalpa.

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Nabil Rishmawi, de 37 años de edad, era un hondureño de origen palestino, quien fue ingresado este mismo día a la morgue capitalina para realizar la autopsia

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De acuerdo con el reporte brindado por el Cuerpo de Bomberos, el vehículo involucrado era un Hyundai Tucson, color gris, con placa HAY-8758.

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En el informe también se detalló que la persona que conducía dicho automotor fue identificada como Jisil Lissette Rishmawi Massad, hermana de la persona fallecida.

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En imágenes del accidente se observa el vehículo completamente destruido en su parte frontal, evidenciando la fuerza del impacto.

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En el mismo carril se encontraba un camión marca Freightliner, color rojo, con placa TCH-2310, que transportaba material en una plataforma y resultó impactado en la parte trasera.

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Equipos de emergencia realizaron la extracción del cuerpo entre los restos del vehículo para su posterior traslado a la morgue.

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Así quedó el cuerpo de la víctima tras el fatal accidente, quien murió de maneta inmediata.

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Se desconoce cómo se originó el accidente, por lo que las autoridades competentes mantienen las investigaciones para establecer responsabilidades.

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