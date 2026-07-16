Sector público y privado unen esfuerzos para impulsar inversiones en Choluteca

Durante el encuentro se presentaron las estrategias gubernamentales en materia de inversión y comercio exterior, además de intercambiar propuestas con empresarios sobre los principales retos y oportunidades para atraer capital a la zona sur.

El acuerdo fue suscrito durante un conversatorio empresarial realizado en Choluteca, en el que participaron autoridades nacionales y locales, representantes del sector privado y actores del aparato productivo.

Tegucigalpa, Honduras. - Con una agenda orientada a captar inversiones y fortalecer el desarrollo regional , el Consejo Nacional de Inversiones ( CNI ) y la Cámara de Comercio e Industrias del Sur ( CCISur ) firmaron un convenio que impulsará la promoción de negocios, el intercambio de información estratégica y el acompañamiento a inversionistas en la zona sur de Honduras .

La zona sur de la capital se perfila como el nuevo polo de desarrollo

"La zona sur concentra cerca de una tercera parte de la producción nacional y tiene un enorme potencial en agricultura, energía y logística. Nuestro compromiso, como Consejo Nacional de Inversiones, es facilitar los proyectos para que ese potencial se traduzca en más inversión, empleo y desarrollo para los hondureños", agregó.

Como parte de la jornada, Melvin Redondo, comisionado presidencial de Comercio Exterior, presentó un análisis sobre el comportamiento del comercio exterior hondureño.

Por su parte, Lourdes Carrasco, directora de Inversiones del CNI, expuso las ventajas competitivas y el clima de negocios que ofrece la región para captar nuevas inversiones.

La alianza contempla una agenda permanente de trabajo que incluye ruedas de negocios, encuentros con inversionistas, programas de capacitación, conferencias y acciones de promoción para vincular el potencial productivo del sur con empresas nacionales e internacionales.

Además, ambas instituciones intercambiarán información sobre oportunidades de inversión, cambios en la legislación e investigaciones orientadas a identificar sectores con mayor potencial para atraer capital, fortalecer las exportaciones e impulsar el turismo.

Otro de los objetivos del convenio es brindar un acompañamiento más cercano a empresarios e inversionistas mediante la coordinación entre las oficinas del CNI y la CCISur en el territorio, con el fin de agilizar la atención de proyectos y fortalecer la presencia institucional en la región.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años y forma parte de la estrategia territorial del CNI para ampliar su red de cooperación con las cámaras de comercio del país y promover inversiones que contribuyan a la generación de empleo y al crecimiento económico regional.