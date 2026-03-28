El presidente Asfura debe impulsar el desarrollo de la zona sur de Honduras

La zona sur de Honduras no necesita más diagnósticos dispersos, necesita una lógica de corredor productivo, logístico y turístico. La región ya tiene activos reales: salida al Pacífico por el golfo de Fonseca, vocación agropecuaria, potencial de riego, ganadería, turismo costero-insular y conexión con El Salvador y Nicaragua.

El problema no es falta de potencial; es falta de una decidida voluntad política para la integración entre infraestructura, producción, industrialización y ordenamiento territorial.

El desarrollo económico y social de la zona sur de Honduras debe concebirse como una estrategia integral de transformación territorial basada en conectividad, producción, agroindustria, turismo sostenible y resiliencia climática.

En Choluteca, el desarrollo agrícola del río Choluteca mediante sistemas de riego, drenaje e infraestructura productiva puede detonar una nueva etapa de agricultura comercial y agroindustrial.

En Valle, la construcción del puente vehicular marítimo Amapala–Coyolito representa una obra estructurante para integrar la Isla del Tigre al sistema económico continental, potenciar el turismo, elevar la competitividad regional y fortalecer la proyección logística del golfo de Fonseca.

En Choluteca y Valle debe promoverse el cultivo del agave como alternativa de diversificación productiva adaptada a condiciones secas, siempre vinculado a procesos de industrialización y mercado.

Paralelamente, el golfo de Fonseca debe consolidarse como destino turístico sostenible, articulando islas, manglares, gastronomía, servicios e infraestructura básica. Todo ello debe complementarse con el fortalecimiento de la ganadería, la diversidad agrícola, el procesamiento agroindustrial y una red eficiente de carreteras intermunicipales que conecte producción, comercio, turismo y servicios públicos.

Asimismo, en Valle la zona de Costa de los Amates resulta prioritaria una intervención integral sobre el río Goascorán para reducir inundaciones recurrentes, garantizar conectividad segura y proteger comunidades vulnerables.

La mejor forma de presentar el desarrollo del sur es como un programa integrado de transformación territorial para Choluteca y Valle, articulando:

1.-Desarrollo agrícola del río Choluteca con riego y reconversión productiva.

2.-Mejoramiento sistemático de carreteras intermunicipales y caminos productivos.

3.-Fortalecimiento de ganadería y agricultura y agroindustria regional.

4.-Programa piloto regional de agave con anclaje industrial.

5.-Puente Amapala–Coyolito como obra estructurante de conectividad y turismo.

6.-Plan de turismo sostenible del Golfo de Fonseca con circuito San Lorenzo–Amapala–islas–manglares-Cedeño-Ratón-Guapinol y otros.

7.-Solución integral en Costa de los Amates–río Goascorán para reducción de riesgo e incomunicación (elaborar estudio).

La región sur debe plantearse como un sistema territorial único. Valle no puede pensarse separado de Choluteca, ni Amapala separada de Coyolito, ni el Golfo de Fonseca separado de la red vial, la agroindustria y la logística. Si el diseño público sigue fragmentado, el resultado será el de siempre: obras aisladas, baja productividad y crecimiento sin transformación estructural.

Lo importante es convertir el sur en una plataforma productiva, logística y turística del Pacífico hondureño. Queda planteado.