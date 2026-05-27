CNI anuncia cinco proyectos turísticos y prevé inversiones por $2,000 millones

Tegucigalpa, Honduras.-Al menos cinco proyectos vinculados al sector turismo están próximos a iniciar en Roatán, Islas de la Bahía, informó este miércoles Epaminondas Marinakys, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Inversiones (CNI).

Marinakys, quien también se desempeña como ministro de Inversiones, señaló que, además del turismo, el país registra avances en proyectos de generación de energía limpia durante los primeros meses de la administración del presidente Nasry Asfura.

“Yo diría que ahorita lo que está más cercano son proyectos de generación de energía limpia”, expresó el funcionario.

Detalló que las inversiones se concentran principalmente en proyectos fotovoltaicos, impulsados por nuevas tecnologías de almacenamiento energético.

“Estamos hablando de fotovoltaica, que esto se ha convertido en un tema muy interesante, porque ahora no solo es generar energía solar, sino que se puede almacenar”, explicó.

Según Marinakys, las nuevas tecnologías de baterías han incrementado la rentabilidad de este tipo de inversiones, lo que ha despertado mayor interés entre empresas nacionales y extranjeras.

Asimismo, indicó que compañías estadounidenses también promueven proyectos de generación energética mediante gas natural.

“En eso hay bastante avance y se está creando la legislación y eso pronto se va a llevar a cabo”, manifestó.

El funcionario destacó además el interés de inversionistas en el sector turístico, especialmente en Roatán, donde aseguró que existen cinco proyectos próximos a comenzar operaciones o construcción.

“También tenemos mucho interés en inversiones en turismo, especialmente en Roatán, Islas de la Bahía, y tenemos cinco proyectos que están por iniciarse”, anunció.