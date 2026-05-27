CNI anuncia cinco proyectos turísticos y prevé inversiones por $2,000 millones

Tegucigalpa, Honduras.-Al menos cinco proyectos vinculados al sector turismo están próximos a iniciar en Roatán, Islas de la Bahía, informó este miércoles Epaminondas Marinakys, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Inversiones (CNI).
Marinakys, quien también se desempeña como ministro de Inversiones, señaló que, además del turismo, el país registra avances en proyectos de generación de energía limpia durante los primeros meses de la administración del presidente Nasry Asfura.
“Yo diría que ahorita lo que está más cercano son proyectos de generación de energía limpia”, expresó el funcionario.
Detalló que las inversiones se concentran principalmente en proyectos fotovoltaicos, impulsados por nuevas tecnologías de almacenamiento energético.
“Estamos hablando de fotovoltaica, que esto se ha convertido en un tema muy interesante, porque ahora no solo es generar energía solar, sino que se puede almacenar”, explicó.
Según Marinakys, las nuevas tecnologías de baterías han incrementado la rentabilidad de este tipo de inversiones, lo que ha despertado mayor interés entre empresas nacionales y extranjeras.
Asimismo, indicó que compañías estadounidenses también promueven proyectos de generación energética mediante gas natural.
“En eso hay bastante avance y se está creando la legislación y eso pronto se va a llevar a cabo”, manifestó.
El funcionario destacó además el interés de inversionistas en el sector turístico, especialmente en Roatán, donde aseguró que existen cinco proyectos próximos a comenzar operaciones o construcción.
“También tenemos mucho interés en inversiones en turismo, especialmente en Roatán, Islas de la Bahía, y tenemos cinco proyectos que están por iniciarse”, anunció.
Marinakys consideró que el acercamiento diplomático y comercial entre Honduras y Estados Unidos ha generado mayor confianza de inversionistas extranjeros.
“El acercamiento que ha tenido el gobierno de Honduras con Estados Unidos ha provocado mucho interés y, a raíz de ese acercamiento, hemos tenido interés de empresas europeas”, indicó.
Además, reveló que representantes del Banco Europeo han sostenido conversaciones sobre posibles financiamientos de proyectos en el país.
“Eso ha provocado interés en mercados de compañías chinas y otras de países asiáticos que están viendo a Honduras y Centroamérica como un potencial de mercado importante en producir aquí y exportar a Estados Unidos”, explicó.
El funcionario sostuvo que la cercanía geográfica con el mercado estadounidense representa una oportunidad estratégica para Honduras.
“Si aprovechamos esa coyuntura que se está dando, va a beneficiar mucho al país”, afirmó.
Energía y clima de inversión
Marinakys señaló que uno de los principales retos para atraer inversión continúa siendo el fortalecimiento del sistema energético nacional.
“Todo el que quiere invertir, lo primero que pide es energía y allí tenemos que estar considerando si existe o no existe o si está la transmisión adecuada y las subestaciones apropiadas”, subrayó.
Añadió que en el Congreso Nacional se discute una iniciativa de ley orientada a ordenar el sistema energético del país.
“La energía es necesaria para el desarrollo industrial de nuestro país y hay una iniciativa de ley que está en el Congreso Nacional que está bastante consensuada y esperamos que próximamente salga”, dijo.
El titular del CNI también consideró necesario avanzar en reformas regulatorias para agilizar procesos y facilitar inversiones.
“Lo que queremos es facilitar y que el que venga se sienta bienvenido porque se le va a apoyar en toda la tramitología”, expresó.
Proyección de inversiones
Consultado sobre las proyecciones económicas para este año, Marinakys estimó que Honduras podría alcanzar inversiones cercanas a los 2,000 millones de dólares en distintos sectores.
“Son cantidades bastante grandes, ya que se habla de puertos, generación de energía y, si se sumara todo lo que se ejecutaría este año, andamos cerca de 2,000 millones de dólares”, detalló.