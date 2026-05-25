Bosque Bertha Cáceres que se construye en el DC ahora se llamará Bosque Urbano Berlín

Tegucigalpa, Honduras.- El proyecto Bosque Bertha Cáceres está en proceso de ser renombrado como Bosque Urbano Berlín, según confirmaron autoridades vinculadas a la Alcaldía Municipal del Distrito Central, en el marco de un ajuste vinculado a la cooperación internacional y al desarrollo del espacio urbano.
El cambio de denominación responde al reconocimiento a la inversión y acompañamiento técnico de Alemania en la ejecución de la obra, la cual forma parte de un programa de adaptación al cambio climático en la capital hondureña.
Así lo explicó Julio Quiñonez, coordinador del Programa de Adaptación al Cambio Climático, quien detalló que la decisión busca representar el carácter del proyecto como un bosque urbano moderno con impacto social.
“Pensando en Berlín como representativo del tema como tal y el sitio, el bosque urbano va a tener un impacto en la sociedad y será un lugar de encuentro que cambie entornos”, señaló el funcionario.
Las autoridades aclararon que, pese al cambio de nombre principal, dentro del proyecto se mantendrá un espacio conmemorativo dedicado a Berta Cáceres, en reconocimiento a su legado ambiental.
En ese sentido, se indicó que la fachada del proyecto llevará la denominación “Bosque Urbano Berlín conmemorativo a Berta Cáceres”, además de un área interna destinada a su homenaje.
El proyecto, ahora también referido como Parque Berlín, registra un avance físico del 40%, de acuerdo con datos proporcionados por la Alcaldía Municipal del Distrito Central.
La ejecución de la obra está a cargo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, con apoyo del Banco de Desarrollo Alemán (KfW), así como fondos municipales destinados a infraestructura urbana.
Actualmente, se desarrollan trabajos en el muro perimetral y en la construcción de un colector de aguas negras de 2.6 kilómetros, infraestructura clave para el sistema sanitario del sector.
Según las proyecciones oficiales, el colector beneficiará a cerca de 300 mil personas que habitan en el entorno del proyecto y zonas aledañas. La inversión total del proyecto se estima en aproximadamente 75 millones de lempiras, y su finalización está prevista para el año 2027, conforme al cronograma de ejecución.
El diseño desde el inicio contempla la construcción de plazas, áreas comerciales, estacionamientos, senderos peatonales, ciclovías, miradores y zonas de juegos infantiles.
También incluye jardines, esculturas, un monumento a la familia y otros espacios destinados al esparcimiento y convivencia ciudadana.
El proyecto tuvo orden de inicio en mayo de 2024, marcando el arranque formal de las obras en el sector intervenido.
No obstante, el desarrollo ha enfrentado retrasos derivados principalmente de las temporadas de lluvias, entre otras causas.
A ello se sumaron dificultades iniciales relacionadas con la organización del personal en campo y la disponibilidad de maquinaria por parte del contratista.
Las autoridades explicaron que la intervención busca estabilizar una zona afectada por fallamiento local y mitigar el riesgo de erosión que ha impactado viviendas en años anteriores, especialmente durante eventos como el huracán Mitch en 1998 y la tormenta Agatha en 2010.