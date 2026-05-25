Bosque Bertha Cáceres que se construye en el DC ahora se llamará Bosque Urbano Berlín

Tegucigalpa, Honduras.- El proyecto Bosque Bertha Cáceres está en proceso de ser renombrado como Bosque Urbano Berlín, según confirmaron autoridades vinculadas a la Alcaldía Municipal del Distrito Central, en el marco de un ajuste vinculado a la cooperación internacional y al desarrollo del espacio urbano.

El cambio de denominación responde al reconocimiento a la inversión y acompañamiento técnico de Alemania en la ejecución de la obra, la cual forma parte de un programa de adaptación al cambio climático en la capital hondureña.

Así lo explicó Julio Quiñonez, coordinador del Programa de Adaptación al Cambio Climático, quien detalló que la decisión busca representar el carácter del proyecto como un bosque urbano moderno con impacto social.

“Pensando en Berlín como representativo del tema como tal y el sitio, el bosque urbano va a tener un impacto en la sociedad y será un lugar de encuentro que cambie entornos”, señaló el funcionario.

Las autoridades aclararon que, pese al cambio de nombre principal, dentro del proyecto se mantendrá un espacio conmemorativo dedicado a Berta Cáceres, en reconocimiento a su legado ambiental.

En ese sentido, se indicó que la fachada del proyecto llevará la denominación “Bosque Urbano Berlín conmemorativo a Berta Cáceres”, además de un área interna destinada a su homenaje.

El proyecto, ahora también referido como Parque Berlín, registra un avance físico del 40%, de acuerdo con datos proporcionados por la Alcaldía Municipal del Distrito Central.