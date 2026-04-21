Nuevos proyectos en la capital comenzarán hasta 2027, confirma el alcalde Juan Diego Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde capitalino Juan Diego Zelaya anunció que hasta el 2027 comenzarán a ejecutarse nuevos proyectos en la capital hondureña, mientras su gestión se enfoca en ordenar las finanzas y reactivar obras paralizadas. El edil explicó que el 2026 será un período clave para reorganizar la administración municipal, priorizando la continuidad de iniciativas heredadas y la depuración de proyectos que no avanzaron en la administración anterior. “Este año va a ser de poner mucho orden, de reactivar proyectos que estaban paralizados y continuar con otros que ya venían encaminados. Entonces, estamos poniendo orden, estamos reactivando lo que podemos reactivar para poder salir adelante”, detalló Zelaya. El alcalde indicó que este año es de poner orden, “de reactivar aquellas cosas que estaban paralizadas y terminar otros proyectos. Lo nuevo este año puede ser temas de simplificación y digitalización, permisos de operación, permisos de construcción, pero proyectos nuevos va a ser difícil”, afirmó el edil. Zelaya detalló que, más allá de nuevas obras físicas, su equipo trabaja en procesos administrativos que permitan agilizar trámites y mejorar la eficiencia institucional. “Primero me toca poner orden en la ciudad, primero me toca reorganizar el presupuesto, terminar lo que se tenía que terminar, reactivar proyectos estratégicos, como lo es la represa San José”, aseveró.

Entre los proyectos estratégicos que ya muestran avances, el alcalde destacó la reactivación de obras como la represa San José y el túnel de la Florencia, en el bulevar Suyapa. “Yo diría que allá por septiembre u octubre podemos empezar a licitar o a ver proyectos nuevos para iniciarlos en el año 2027”, indicó Juan Diego Zelaya. Este martes 21 de abril el alcalde supervisó el túnel de la Florencia, en el bulevar Suyapa, que avanza para estar listo en septiembre. “Hoy lo fui a supervisar, vamos bien, ya se fundió la parte de arriba, ya fundimos las salidas, lo que indica que las obras están retomando su ritmo y que pronto se podrán entregar resultados visibles a la población”, detalló el entrevistado. Las autoridades municipales consideraron que este proceso de ordenamiento, digitalización y simplificación de permisos que se realiza este año permitirá sentar bases más sólidas para futuros proyectos, evitando errores del pasado y garantizando una mejor ejecución.

Reiteró que la prioridad es estabilizar la ciudad antes de impulsar nuevas iniciativas, asegurando que el 2027 marcará el inicio de una nueva etapa de inversión en el Distrito Central.

Obras de la administración anterior

Varias de las obras actuales iniciaron en la administraciones anteriores, como el puente a desnivel Papa Francisco, una estructura de más de 330 metros que ya opera y contribuye a reducir la carga vehicular en el Anillo Periférico, a la altura a la salida hacia la aldea Mateo, una obra de 543 millones de lempiras que estaría habilitado en julio de este año.