Reanudan la construcción del túnel de La Florencia; proyectarán entregarlo en septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya , anunció la reanudación total de los trabajos en el túnel que conecta la colonia Florencia con el bulevar Suyapa , una obra importante para la movilidad de la capital que permaneció paralizada durante varios meses. El atraso de estos afecta a miles de capitalinos que a diario transitan entre el sector de Multiplaza, la colonia Florencia y el bulevar Suyapa, una de las zonas más transitadas de Tegucigalpa, que conducen hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). "Aquí había una obra que tenía meses de estar paralizada, el túnel de la Florencia y Suyapa. Si usted viene del Mall Multiplaza y quiere ir a Suyapa o quiere agarrar el bulevar Suyapa para abajo, esta obra estaba detenida. Logramos negociar con el contratista para reactivarla y ponerla a funcionar y que empezar a trabajar", informó el alcalde Juan Diego Zelaya. El edil capitalino subrayó que la reanudación del proyecto responde a un compromiso de su administración de priorizar soluciones concretas a los problemas de tráfico que afectan diariamente a la población capitalina. "Seguimos trabajando por ustedes desde el primer día hasta el último, sin poner excusas, sino buscando soluciones para que ustedes tengan ese impacto positivo", agregó Zelaya, al recordar que la infraestructura vial es una de las prioridades de su gestión municipal.

El túnel de La Florencia es considerado una obra importante para descongestionar el bulevar Suyapa, ya que permitirá un flujo más ágil, reduciendo tiempos de desplazamiento y mejorando la seguridad vial en la zona. Por su parte, el director de Infraestructura de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, ingeniero José Miguel Sierra, detalló que al momento de la reactivación la obra presentaba un avance aproximado del 45%, lo que evidenciaba el prolongado estancamiento del proyecto. “Nosotros tenemos planeado tener listo este túnel aproximadamente en septiembre. Estamos trabajando en esta calle que está a lado del Hotel Florencia y vamos a habilitar el carril de la derecha para que pueda volver a utilizarse”, explicó el funcionario municipal. Sierra añadió que, de forma paralela, se continuará con los trabajos en el carril que conecta directamente hacia el bulevar Suyapa en sentido norte, además de iniciar la fase de pilotes que permitirá la construcción de la losa para el paso subterráneo de los vehículos. “Comenzaremos también por los pilotes para hacer la losa y cruzar por abajo los carriles. Tenemos aproximadamente 25 empleados activos, parte de la empresa constructora, y ya se está reactivando tanto la supervisión como la ejecución de la obra”, precisó el director de Infraestructura.

La Alcaldía confirmó que el proyecto tiene un costo aproximado de 60 millones de lempiras, inversión que busca generar un impacto directo en la movilidad urbana y en la calidad de vida de los habitantes de la capital.