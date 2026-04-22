Hallan cuerpo de mujer en estado de descomposición bajo puente del bulevar Kuwait

Tegucigalpa, Honduras.-La mañana de este miércoles 22 de abril fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en las cercanías del puente del bulevar Kuwait, en una zona conocida popularmente como “El Canalón”, en Tegucigalpa. El cadáver fue localizado al pie de una de las bases de concreto que sostiene la estructura vial, justo en el punto donde convergen las aguas de la quebrada Salada antes de desembocar en el río Choluteca. La víctima, de quien se desconoce la identidad, vestía un buzo y una camisa de color negro. De acuerdo con estimaciones preliminares, se trata de una mujer con una estatura aproximada de 1.70 metros.

Según el reporte, el cuerpo presenta un avanzado estado de descomposición, lo que ha dificultado su identificación inmediata. Incluso, se indicó que aves de rapiña ya habrían comenzado a intervenir en los restos. Habitantes del sector, especialmente quienes se dedican a la extracción de arena en la quebrada, manifestaron su sorpresa ante el hallazgo. Aseguraron que hasta el día anterior no habían observado ninguna situación irregular en la zona. Entre las hipótesis preliminares, no se descarta que la corriente del agua haya arrastrado el cuerpo desde sectores más altos de la capital, como Suyapa o Hato de Enmedio, hasta depositarlo en el lugar donde fue encontrado.