Represa San José alcanza el 43% de ejecución, según la Alcaldía

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción de la represa San José alcanzó un 43.53% de ejecución, según informó la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) luego de un mes de haber comenzado este importante embalse que abastecerá de agua a unos 300 mil capitalinos. La obra busca garantizar el suministro del líquido vital en sectores como Kennedy, Villanueva, Los Pinos y Residencial Honduras, entre otras colonias que históricamente han enfrentado racionamientos. El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya , aseguró que el proyecto ha retomado su curso tras permanecer paralizado por más de un año, y que actualmente se ejecuta conforme a lo planificado. "Desde hace un mes venimos a reactivar este proyecto que tenía 17 meses de estar paralizado, ya lo reactivamos y estamos avanzando. Estamos haciendo trabajos de excavación, trabajos de fundición. Vamos de acuerdo al plan y eso es bueno", afirmó el edil capitalino. Zelaya enfatizó que la construcción no se detendrá, destacando la importancia de la obra para el futuro hídrico de la ciudad. “Esta represa tiene un costo de 1,600 millones de lempiras y esta represa se va a construir sí o sí, no nos vamos a detener”, subrayó edil

La reactivación oficial de los trabajos se realizó el pasado 3 de marzo, luego de 16 meses de inactividad durante la administración del exalcalde Jorge Aldana, período en el que el avance de la obra se mantenía en un 36%. Por otra parte, las autoridades advierten que la capital enfrenta un verano complicado debido a la escasez de lluvias, lo que incrementa la presión sobre los sistemas actuales de abastecimiento. El titular de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento, Gustavo Boquín, explicó que las precipitaciones registradas hasta ahora no han sido suficientes para recuperar los niveles óptimos de los embalses. "Estamos enfrentando un verano difícil. Las lluvias que hemos tenido no han sido suficientes para llenar las presas. El proceso es claro: primero cae la lluvia, el suelo se satura y luego comienza la escorrentía hacia los reservorios, pero eso aún no ocurre en niveles adecuados", detalló. Actualmente, la capital depende principalmente de dos embalses: La Concepción, que se encuentra al 57% de su capacidad, y Los Laureles, que reporta un 47%, cifras que generan preocupación considerando que la temporada seca seguirá.