Proyecto Bosque Berta Cáceres: estos son los trabajos que ya se realizan

Tegucigalpa, Honduras.- El proyecto Bosque Berta Cáceres avanza en su etapa preliminar con la ejecución de obras de infraestructura básica y la preparación del terreno, informó Julio Quiñones, representante del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático del Distrito Central.

La iniciativa inició el 18 de junio de 2025 y se prevé que concluya en septiembre de 2026, según datos oficiales del programa municipal.

Quiñones explicó que actualmente se desarrollan trabajos como la construcción del muro perimetral, la instalación de un colector de aguas negras y labores de limpieza y movimiento de material, con el objetivo de habilitar futuras áreas recreativas dentro del bosque urbano.

El funcionario señaló que estas intervenciones buscan establecer las bases de un proyecto orientado a la protección ambiental y la mitigación de riesgos en una zona considerada vulnerable de la capital hondureña.

De acuerdo con la información proporcionada, hasta la fecha se han desembolsado 23 millones de lempiras, monto correspondiente a la fase inicial de ejecución de la obra.

Quiñones señaló que uno de los objetivos es intervenir un tramo afectado por una falla local que ha generado problemas en la zona alta, donde varias viviendas han cedido en años anteriores.