El Papa asegura en una misa en Argelia que es posible un futuro de paz y cambiar la historia

Annaba, Argelia.-León XIV aseguró este martes que es posible un futuro de justicia, paz, concordia y salvación, en la homilía de la misa que celebró en la Basílica de San Agustín de Annaba (noroeste de Argelia), en la segunda jornada de su viaje en la que visitó los lugares de la vida del santo de Hipona, el antiguo nombre de esa ciudad.

El papa, que pertenece a la orden de los agustinos, celebró misa en la basílica dedicada al santo en una jornada en la que también estuvo en el área arqueológica de Hipona, la ciudad de la que San Agustín fue obispo, y visitó un centro de ancianos.

"Entonces, cuando nos preguntamos cómo es posible un futuro de justicia y de paz, de concordia y de salvación (...)¿de verdad puede cambiar nuestra historia? ¡Estamos tan cargados de problemas, acechanzas y tribulaciones! ¿De verdad nuestra vida puede recomenzar desde cero? ¡Sí!", dijo el papa hablando en francés.

"No importa lo oprimidos que estemos por el dolor o por el pecado; el Crucificado lleva todos esos pesos con nosotros y por nosotros. No importa cuánto nos desanimen nuestras debilidades", añadió.