Trump y su abuso de la IA: de Jesucristo a Superman y el Papa, las imágenes que desatan polémica global

El 24 de agosto de 2023, tras entregarse a las autoridades en la cárcel de Fulton, Atlanta, por el caso que investigaba su implicación en una red criminal que buscaba revertir los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia, el mandatario publicó en la red social X (Twitter) la fotografía policial que le tomaron en la cárcel. Si bien no se trata de una imagen retocada o generada por Inteligencia Artificial merecía estar en esta galería por el revuelo que causó.