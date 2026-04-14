Trump y su abuso de la IA: de Jesucristo a Superman y el Papa, las imágenes que desatan polémica global

Desde mostrarse como el sumo pontífice de Roma en medio del luto tras la muerte del papa Francisco, hasta mostrarse a sí mismo como el Hijo de Dios, Trump ha ido de lo religioso a lo político con imágenes de IA de que indignan y elevan la tensión.
Esta semana Donald Trump ha iniciado una serie de críticas contra el Papa León XIV a quien acusa de ser "débil con el crimen" porque el pontífice dijo "cosas que están mal" en referencia a sus críticas a la guerra en Irán. Previo a las polémicas críticas, el 12 de abril en su cuenta de Truth Social subió una imagen generada por IA en la que aparece como la figura de Jesucristo y sanando a un hombre.
La imagen donde se muestra encarnando a la figura de Jesucristo y aparentemente sanando a un enfermo postrado en una cama, por supuesto ha generado una ola de rechazo y críticas. Incluso desdes sectores afínes a él.
En otra imagen creada con Inteligencia Artificial por Donald Trump donde aparece conquistando Groenlandia, publicada en Truth Social el 20 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump aparece conquistando Groenlandia con una gran bandera estadounidense y un cartel que indica que el territorio forma parte del país desde 2026. Por supuesto en medio de la tensión reciente con Dinamarca la imagen no causó gracia.
En el mismo contexto, el presidente estadounidense publicó esta imagen en la que aparece en una reunión en el Salón Oval de la Casa Blanca junto a altos funcionarios, mientras en el centro de la imagen se observa un mapa de Estados Unidos con Venezuela y Groenlandia como territorio estadounidense. La imagen generó muchas reacciones.
El 12 de enero de 2026, Trump publicó otra imagen en Truth Social en la que se autoproclama como presidente interino de Venezuela. La imagen generó sorpresa y debate sobre la situación política en Venezuela y el papel de Washington en la región, en momentos en que Nicolás Maduro acababa de ser capturado.
El 11 de julio de 2025, esta vez no fue Donald Trump sino La Casa Blanca quien publicó en su cuenta de Instagram una imagen del presidente Trump vestido como Superman y acompañado de las palabras Truth (Verdad), Justice (Justicia) y la frase The American Way (A la manera estadounidense) .La publicación, que en pocas horas sumó más de 10.000 comentarios, muestra a Trump ataviado con el disfraz del mítico superhéroe y una descripción que dice "THE SYMBOL OF HOPE" (El símbolo de la esperanza).
El 4 de mayo de 2025, el presidente Donald Trump publicó una imagen de sí mismo como papa generada por inteligencia artificial, lo que provocó una rápida reacción a pocos días del cónclave en el que se elegió al sucesor del papa Francisco, Papa León XIV. El Vaticano no quizo hacer comentarios al respecto, pero las redes sociales se incendiaron en comentarios de rechazo a la imagen de Trump como papa.
En diciembre de 2024, otra imagen generada por la IA y compartida originalmente por Donald Trump en sus redes sociales (Truth Social y X) muestra al exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, consumiendo comida rápida. La imagen surgió como una respuesta satírica a una serie de avistamientos de drones misteriosos en Nueva Jersey que ocurrieron a finales de 2024. La broma sugería que el origen de tantos drones era simplemente un servicio de entrega masiva para satisfacer el apetito del exgobernador.
El 24 de agosto de 2023, tras entregarse a las autoridades en la cárcel de Fulton, Atlanta, por el caso que investigaba su implicación en una red criminal que buscaba revertir los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia, el mandatario publicó en la red social X (Twitter) la fotografía policial que le tomaron en la cárcel. Si bien no se trata de una imagen retocada o generada por Inteligencia Artificial merecía estar en esta galería por el revuelo que causó.