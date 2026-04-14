Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este miércoles 15 de abril

Tegucigalpa, Honduras.- Varias zonas de Honduras quedarán sin energía eléctrica este miércoles 15 de abril debido a los cortes de energía que se programaron por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). De acuerdo con el este estatal, los cortes se deben a los trabajos de mantenimiento que se llevarán en las zonas a continuación enlistadas.

De 9:00 am a 3:00 pm en Cedros, Francisco Morazán

Orica, Santa Cruz de Guayape, Guayape, Guatemalita, Aldea San Francisco, Rancho Grande, Río Dulce, Agua Blanca. Siria, Tamarindo, El Suyatal, Guayabilla, Nepales, Esquías, San Juan del Potrero, El Guante. El Pedernal, El Escanito, Pueblo Nuevo, Cedros, La Ermita, El Terrero, El Porvenir, Minas de Oro, La Laguna, Yoculateca, El Pedregal, Agua Dulce, La Esperanza, Palos Ralos, San Ignacio, Escaño de Tepales, Urrutias, Portillo de Seale, El Naranjal, Portillo de Córdoba, Generación Distribuida Los Pinos I (Honduras Biomass Energy) y zonas aledañas.

De 9:00 am a 3:00 pm en San Pedro Sula

Res. Guadalupe, bo. Las Acacias, bo. Guamilito, bo. Las Flores, Facach, Supermercados Júnior. Bo. Guadalupe Oeste, Cervecería Hondureña, Hilos y Mechas, Expocentro, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Plásticos Industriales (PLISA), Molino Harinero Sula.

De 9:00 am a 3:00 pm en San Vicente, Santa Bárbara

Santa Bárbara (Agua Blanquita, Ceibita Sur, Tencoa, El Moguete, Santa Rita de Oriente, Los Anises, La Cuesta, Cerro Grande, Los Bancos, La Laguna, El Aguacatal, La Zona, Llanos del Conejo, Jilote, Farolito), El Níspero (Nejapa, El Tontolo, El Paraíso, Santa Cruz), La Arada (El Palmo, La Cuchilla, Maipor, La Mina, El Ocotillo, Sorca, Hierba Buena, Los Laureles, Los Pases, El Ocotal, Tierra Colorada, Buena Vista, Laguna, Candelaria, El Volcán, Cablotal, El Tular, Los Planes, Las Marías, Los Pases, Los Hernández, El Voquerón, Plan de la Tierra, Brisas de Oro, El Dante). Nueva Celilac (Palo Verde, Corral Viejo, Las Granjas, El Portillo, Las Graditas, San Gerónimo del Pinal, La Aradita, Nueva Jalapa, Las Crucitas, El Capulín, San Nicolasito, Viejo Celilac, Valle de la Cruz, San Antonio). San Nicolás (Guayabitos, Santa Cruz, La Cuchilla, San Manuel del Triunfo, El Descansadero, El Paso de los Alapas, Cruz Grande, El Resumidero, Choloma, El Porvenir, Linderos, Aldea Los Bu, Junta de Quebrada, Los Pinos, El Naranjo, Zapotillo, Río Frío, Agua Buena, La Haciendita, Quebrada Honda, Resumideros, Las Flores). Atima (Lempa, San Pedrito, San Rafael, San Pedrito, Berlín, Buena Vista, Talanga, Nueva Victoria, Río Frío, Pacayal, Ceibita, Resumideros, Hierba Buena, Lagunitas, Alto Grande, El Campesinado, El Yeso, El Portillito, Los Llanitos, Camalotes, El Campo), San Bartolo, El Naranjito (Pompoa), Hidrogeneradora Pencaligue, Oficina Utcd.

De 9:00 am a 3:00 pm en Villanueva

Lempira I, Lempira II, Lempira III y Corporación Hábitat. CA5-km 71, sector de La Lemira, Casa Quemada CA4.

De 9:00 am a 5:00 pm en Santa Cruz de Yojoa, Victoria