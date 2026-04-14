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Preocupación en Francia por las lesiones de Ekitiké y Doué a dos meses del Mundial

La selección francesa podría perder a dos de sus atacantes para el Mundial después de que ambos futbolistas salieran lesionados del duelo entre Liverpool y PSG

  • Actualizado: 14 de abril de 2026 a las 16:26
Preocupación en Francia por las lesiones de Ekitiké y Doué a dos meses del Mundial

Hugo Ekitiké y Désiré Doué salieron lesionados del partido entre Liverpool y PSG.

 Foto: EFE

Liverpool, Inglaterra.- El partido de vuelta por los octavos de final de Champions League entre Liverpool y PSG le terminó saliendo muy caro a la selección de Francia.

Durante el encuentro que acabó con triunfo 0-2 en favor del actual campeón de Europa, los franceses Hugo Ekitiké y Désiré Doué salieron lesionados y han despertado la preocupación dentro de la escuadra que dirige Didier Deschamps a dos meses de que arranque el Mundial 2026.

El primero en abandonar la cancha fue Ekitiké, cuyo caso parece más grave. El delantero galo jugaba su primer partido de titular desde diciembre, pero su regreso se vio frustrado tras caer al suelo en su intento por correr tras un balón.

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El panorama para el futbolista que llegó el pasado verano por 95 millones de euros luce bastante desalentador y reportes médicos indican que podría ser una lesión en el talón de Aquiles, la que lo dejaría fuera de la Copa del Mundo.

En cuanto a Doué, el MVP de la pasada final de Champions salió lesionado con un golpe en la rodilla tras chocar contra un recogepelotas y un panel publicitario.

Lo del atacante parisino parece más leve, aunque el PSG y la selección de Francia están pendientes de su evolución. El partido en Anfield fue bastante accidentado y también salieron lesionados Nuno Mendes, lateral izquierdo de Portugal y Joe Gomez.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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