Preocupación en Francia por las lesiones de Ekitiké y Doué a dos meses del Mundial

Liverpool, Inglaterra.- El partido de vuelta por los octavos de final de Champions League entre Liverpool y PSG le terminó saliendo muy caro a la selección de Francia.

Durante el encuentro que acabó con triunfo 0-2 en favor del actual campeón de Europa, los franceses Hugo Ekitiké y Désiré Doué salieron lesionados y han despertado la preocupación dentro de la escuadra que dirige Didier Deschamps a dos meses de que arranque el Mundial 2026.

El primero en abandonar la cancha fue Ekitiké, cuyo caso parece más grave. El delantero galo jugaba su primer partido de titular desde diciembre, pero su regreso se vio frustrado tras caer al suelo en su intento por correr tras un balón.