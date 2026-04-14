Culpable del fracaso de Barcelona, jugador sale herido y sufrimiento de Lamine Yamal ante Atlético

Barcelona quedó eliminado de la Champions League por el Atlético de Madrid. Las mejores postales que dejó el partido.
Hansi Flick tenía la dura misión de remontar un 0-2 en contra en el Metropolitano, casa del Atlético de Madrid en los cuartos de final de la UEFA Champions League.
Lamine Yamal acaparó todos los focos luego de su conferencia de prensa en la previa del partido y por sus acostumbrados posteos en Instagram donde confiaba de que podían darle vuelta a la llave.
Todo comenzó de color de rosa, ya que Lamine Yamal adelantó al Barcelona en el minuto 4, tras aprovechar un error de Lenglet, que perdió el balón al intentar ceder atrás.
Lamine le adivinó la atención y tras un pase de Ferran anotó el 0-1 y encendía esa luz de esperanza en sus compañeros y aficionados culés que esperaban la hazaña.
Atlético de Madrid seguía defendiendo el resultado, pero sin descuidar el ataque porque querían alargar la ventaja para acariciar el pase a las semifinales de la Champions League.
En el minuto 24, apareció nada más y nada menos que Ferran Torres para batir la portería de Juan Musso y con la zurda definió tras un pase de Dani Olmo.
Así fue la definición del 'Tiburón' que empataba la llave a los 24 minutos de la primera parte y dejaba silenciado el Metropolitano.
Así lo celebró Ferran Torres junto a Dani Olmo luego de que se juntaran para empatar la llave y poner a soñar a todos los culés con la remontada.
En la siguiente jugada, Juan Musso, arquero Colchonero le salió a achicar a Fermín López y a pesar de que el argentino no tuvo mala fe pero su pie izquierdo impactó en la cara de su rival.
La sangre en el rostro de Fermín López encendió las alarmas. Todos, compañeros y rivales se acercaron, mientras el cuerpo médico ingresó presuroso, con bastante preocupación.
Una impactante imagen de cómo terminó jugando el futbolista del Barcelona luego de que impactara con Juan Musso y se llevara la peor parte. Sin embargo, no fue considerado como penal porque no había intención del arquero argentino en hacerle daño.
Mientras Fermín López era atendido, Lamine Yamal acaparó el foco de todas las cámaras porque se fue al banderín del tiro de esquina y tranquilamente se sentó en el balón.
La pesadilla de los culés... Ademola Lookman firmó el 1-2, tras un bonito contragolpe del Atlético de Madrid con asistencia final de Marcos Llorente.
Lookman fue el encargado de eliminar al Barcelona, ya que su gol, significó el 3-2 en el global, resultado que dejó fuera a los culés de la Champions League.
Cuando todo parecía que volvía a pintarse de rosa para los culés, apareció nuevamente Ferran Torres al 56', pero su gol fue revisado en el VAR y se determinó de que estaba en offside.
La UEFA presentó esta imagen donde se aprecia claramente el fuera de juego del 'Tiburón' y no quedó ninfuna duda de que el gol no era válido.
Barcelona se vengó... Gavi se fue a pelear un balón aéreo con Matteo Ruggeri y le impactó con el codo en su rostro y posteriormente el colchonero comenzó a derramar sangre por su cara.
Al 81' Barcelona terminó de firmar su sentencia... Eric García se iba expulsado del partido luego de una falta cometida al noruego Alexander Sørloth y al ser último hombre era una roja clara.
Pedri le reclamaba al árbitro, pero el juez ya la había revisado en el VAR y no tenía ninguna duda de que era una cartulina roja muy clara para el defensor culé.
Así se marchaba Eric García del terreno de juego al ser expulsado, el defensor sabía que iba a ser uno de los más señalados de la eliminación, ya que dejó a los culés con 10 hombres a falta de diez minutos del final.
Lamine Yamal no pudo cumplir su promesa de la remontada y sufre un nuevo fracaso con los culés en la UEFA Champions League, el torneo más importante a nivel de clubes en Europa.
Así celebraron los futbolistas del Atlético de Madrid luego de eliminar a los culés en los cuartos de final de la Liga de Campeones y clasificarse a las semifinales con un global de 3-2.
La tristeza de los culés al ver que sufrieron un nuevo fracaso en la Champions League al quedar eliminados en los cuartos de final ante Atlético de Madrid.