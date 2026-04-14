Congreso alista presupuesto con inversión millonaria y más fondos municipales

Las autoridades legislativas y de finanzas buscan asegurar un instrumento fiscal que priorice la inversión pública y la descentralización, tras un retraso sustancial en la reformulación del plan de gastos el año pasado.

Tegucigalpa, Honduras.- ​La Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional ha intensificado las jornadas de socialización con diversos sectores del Estado, con el objetivo primordial de someter a votación el dictamen final el próximo lunes 20 de abril.

​El diputado Mario Pérez, quien preside la comisión de presupuesto, detalló que el cronograma de trabajo para esta semana incluye reuniones técnicas con entes como la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

El enfoque principal para los municipios no solo abarca las transferencias monetarias, sino también la dotación de maquinaria y el mejoramiento de caminos productivos a nivel nacional.

​"Esa es la intención que tenemos toda esta semana: reuniones, afinar el dictamen el fin de semana y tenerlo listo para el lunes 20", aseguró Pérez.

​El parlamentario explicó que, aunque el presupuesto suele aprobarse sin alteraciones profundas en los techos financieros, se realizará una revisión minuciosa de las disposiciones presupuestarias.

Estas normas, que regulan la administración del dinero más que la cantidad asignada, serán evaluadas una por una.

Pérez enfatizó la importancia de la ejecución eficiente, instando a los ministros a fortalecer áreas críticas como salud y educación en lugar de engrosar la burocracia administrativa.

​"Queremos un presupuesto que le apueste a la inversión; van más de 65 mil millones solo en inversión y muchos de ellos van a ser manejados por la SIT, y queremos que se maneje ordenado y transparente", subrayó el congresista.

​Por su parte, el secretario de Finanzas, Emilio Hércules, destacó que el proceso se está llevando a cabo de forma técnica y abierta a todas las bancadas representadas en el Legislativo.

Según el funcionario, equipos técnicos de Finanzas se encuentran en sesión permanente con los diputados para evacuar interrogantes y atender las consultas de los sectores que se verán afectados por la reformulación presupuestaria.

​Hércules se mostró optimista sobre la voluntad política de las diferentes fuerzas partidarias para lograr la ratificación del presupuesto en la fecha prevista.

La expectativa del Ejecutivo es que el respaldo de los representantes del pueblo permita dar luz verde a un documento que considera vital para el beneficio de la ciudadanía y el dinamismo económico del país.

​"Estamos muy expectantes; vamos a estar atendiendo las diferentes reuniones para que, si Dios lo permite y los representantes del pueblo también así lo desean mediante el voto el día lunes, podamos ya tener aprobada la reformulación", manifestó Hércules.

​El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, resaltó como uno de los principales logros de este nuevo proyecto la disminución de 25 mil millones de lempiras en comparación con el presupuesto que formuló el anterior gobierno.

No obstante, aclaró que esta reducción no afecta a los gobiernos locales; por el contrario, las transferencias municipales experimentarán un incremento significativo del 5.8% al 7.3%.

​Este aporte será complementado con la entrega de kits de maquinaria pesada a las 298 municipalidades, valorados entre 800 mil y 900 mil dólares por alcaldía.

La adquisición de equipos de marcas internacionales como Caterpillar y John Deere permitirá a los ediles mejorar la infraestructura vial y apoyar sectores como la salud y la producción agrícola de forma directa.

​"Este incremento es un aporte sustancial en vista de que las municipalidades, muy en particular las pequeñas de categoría C o D, necesitan de este aporte que da el gobierno para salir con sus necesidades", concluyó Ledezma.