La puertorriqueña Adria Arjona se suma a nueva secuela de "Superman": este será su papel

Nueva York, Estados Unidos.- La actriz puertorriqueña Adria Arjona interpretará a la reina Máxima en la secuela de ' Superman ', llamada 'Man of Tomorrow', de James Gunn , prevista para estrenarse el 9 de julio de 2027, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

Arjona, hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, interpretará a la reina guerrera alienígena del planeta Almerac, que llegó a la Tierra en busca de Superman como pareja.

También se presentaron a las pruebas de cámara Eva de Dominici, Sydney Chandler y Grace Van Patten, según el medio.

El papel de Superman recayó nuevamente en David Corenswet y Nicholas Hoult se meterá en la piel del villano Lex Luthor. También regresa a la película de DC Studios Rachel Brosnahan (Luisa Lane).