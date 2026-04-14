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La puertorriqueña Adria Arjona se suma a nueva secuela de "Superman": este será su papel

El año pasado, Arjona participó en la aclamada segunda temporada de la serie de Star Wars, Andor, y coprotagonizó junto a Dakota Johnson la comedia Splitsville

  • Actualizado: 14 de abril de 2026 a las 15:55
La puertorriqueña Adria Arjona se suma a nueva secuela de Superman: este será su papel

Simultáneamente, Arjona se encuentra en medio de la postproducción de varios filmes importantes, como una nueva versión de The Thomas Crown Affair, de Michael B. Jordan.

Fotos: Instagram.

Nueva York, Estados Unidos.- La actriz puertorriqueña Adria Arjona interpretará a la reina Máxima en la secuela de 'Superman', llamada 'Man of Tomorrow', de James Gunn, prevista para estrenarse el 9 de julio de 2027, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

Adria Arjona podría integrarse a la nueva película de Superman

Arjona, hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, interpretará a la reina guerrera alienígena del planeta Almerac, que llegó a la Tierra en busca de Superman como pareja.

También se presentaron a las pruebas de cámara Eva de Dominici, Sydney Chandler y Grace Van Patten, según el medio.

El papel de Superman recayó nuevamente en David Corenswet y Nicholas Hoult se meterá en la piel del villano Lex Luthor. También regresa a la película de DC Studios Rachel Brosnahan (Luisa Lane).

Adria Arjona se une al elenco de The Thomas Crown Affair, de Michael B. Jordan

El actor Skyler Gisondo dará vida a Jimmy Olsen, mientras que Sara Sampaio será Eve Teschmacher e Isabela Merced, Hawkgirl.

Completarán el reparto Nathon Fillion, que interpretará a Guy Gardner, y Edi Gathegi como 'Mister Terrific', de acuerdo con Hollywood Reporter.

La lista la completa el británico Aaron Pierre retomando su papel como el 'Linterna Verde' John Stewart.

David Corenswet como Superman: "Siempre he sido el 'tipo flaco'"

El año pasado, Arjona participó en la aclamada segunda temporada de la serie de Star Wars 'Andor' y coprotagonizó junto a Dakota Johnson la comedia 'Splitsville'.

Además, se encuentra en medio de la postproducción de varios filmes importantes, como una nueva versión de 'The Thomas Crown Affair' de Michael B. Jordan.

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Redacción web
Agencia EFE

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