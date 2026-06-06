Tres meses después, Deybi Flores tiene nuevo equipo en el extranjero

San Pedro Sula, Honduras.- El mediocampista hondureño, Deybi Flores, se mantuvo trabajando fuerte de manera personal después de haber separado lazos laborales con el Al-Najma de Arabia Saudita y los dulces frutos llegaron para él.

Pasaron más de tres meses desde que el sampedrano que pronto cumplirá 30 años salió del club saudí y después de analizar diferentes opciones concretó un destino nuevo para él.

Diario El Heraldo conoció en exclusiva que Flores Flores será nuevo futbolista del Atlético Petróleos de Luanda en la primera división de Angola.

Su llegada al equipo más ganador del país africano se debe exclusivamente al pedido de su entrenador João Pedro Sousa, quien le había estado dando seguimiento al catracho en los partidos con el Al-Najma y de la Selección Nacional.

Las negociaciones fueron bastantes rápidas porque todos comenzó en la primera semana de mayo y después de 15 días todo estaba concretado, o sea que el trato se cerró ya hace un buen rato.

Hay que recordar que en ese mismo equipo juega otro compatriota, Jonathan Rubio, así que la adaptación para Deybi puede ser más sencilla en un continente que pisará por primera vez.

El vínculo inicial es de dos temporadas y el anuncio oficial se estará desarrollando a finales del junio. El originario de la Rivera Hernández de San Pedro Sula será parte de la pretemporada que arranca el 10 de junio en España.

Esto es muy importante para uno de los capitanes de la H porque José Francisco Molina lo tiene en su carpeta como una pieza clave para el proceso mundialista de 2030, pero debía encontrar equipo y ritmo competitivo lo antes posible.