Cortes de energía eléctrica programados para este domingo 7 de junio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Son pocas las zonas, según los avisos hechos la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que se verán afectadas por los cortes de energía. Este domingo 7 de junio es el Distrito Central el municipio de Honduras afectado, aunque algunas zonas del se verán afectadas desde este sábado 6 de junio. Los cortes de energía han sido programados por trabajos de mantenimiento, pero el mismo presidente Asfura ha dicho que la estatal eléctrica es el principal problema que golpea las finanzas del Estado.

Cabe destacar que el presidente Nasry Asfura ya presentó al Congreso Nacional una reforma a la Ley del Subsector Eléctrico que busca modernizar el sistema, fortalecer la ENEE y mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión del servicio. Según las autoridades, “Honduras pierde más de L 16,000 millones al año debido a las ineficiencias y pérdidas del sistema eléctrico nacional”. “Nuestro objetivo es construir una empresa más eficiente, transparente y capaz de brindar un servicio confiable a los hondureños”, declaró el presidente Asfura. Mientras nuevas autoridades intentan solventar los problemas en la ENEE, en la zona sur, Nacaome, Valle, hay protestas por los continuos cortes de energía.

¿Quiénes se verán afectados este domingo? Aquí los detalles:

Distrito Central, Francisco Morazán 7:00 am a 5:00 pm

Parte del Cerro Juana Laínez, Serna, Parque de Pelota Lempira Reina, El Birichiche, colonia El Prado, Consejo Nacional Electoral, SYRE, parte de colonia Miramontes, colonia Elvel, Elvel School, colonia Quezada, bombas del SANAA, Graficentro Editores, Canal 11, Larach & Cía, edificio Plaza Miramontes, edificio Continental, R-Media, parte de colonia Miramontes, colonia Humuya, Universidad José Cecilio del Valle, Hospital DIME, DINAF, CEUTEC Prado, England School, Plaza Gabriela, Plaza Premier y zonas aledañas. Hay varias zonas en las que el servicio de energía se irá desde este sábado en horas de la tarde y regresará hasta el domingo. Aquí la lista:

Distrito Central | 9:00 pm del 6 de junio a 4:00 am del 7 de junio