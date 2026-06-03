Gerente de la ENEE descarta privatización: reformas buscan modernizar el sistema eléctrico

Tegucigalpa, Honduras.- Finalizó la reunión que sostuvieron los miembros de la Comisión de Energía del Congreso Nacional con representantes de la Secretaría de Energía (SEN), ENEE, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE). En el encuentro, que involucró a varios sectores interesados en mejorar la situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), se discutieron diversas reformas al subsector eléctrico.

Tras finalizar la reunión, Guillermo Peña Panting, gerente de la ENEE, brindó declaraciones sobre los avances del proceso. "Fue una grata jornada de discusión y de escuchar a las diferentes partes interesadas en este proyecto. Estamos con una misión muy clara y un mandato extremadamente claro, que es trabajar en el orden, trabajar en transparencia y construir un sistema con reglas claras", expresó. Peña sostuvo que los esfuerzos están centrados en mejorar los servicios para los usuarios. "Uno es cómo podemos lograr un sistema confiable que ayude a bajar el precio de la electricidad; dos, un sistema de calidad en el que pueda confiar el usuario; y tres, un sistema que siempre esté disponible", señaló.