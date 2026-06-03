Gerente de la ENEE descarta privatización: reformas buscan modernizar el sistema eléctrico

Tegucigalpa, Honduras.- Finalizó la reunión que sostuvieron los miembros de la Comisión de Energía del Congreso Nacional con representantes de la Secretaría de Energía (SEN), ENEE, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE).
En el encuentro, que involucró a varios sectores interesados en mejorar la situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), se discutieron diversas reformas al subsector eléctrico.
Tras finalizar la reunión, Guillermo Peña Panting, gerente de la ENEE, brindó declaraciones sobre los avances del proceso.
"Fue una grata jornada de discusión y de escuchar a las diferentes partes interesadas en este proyecto. Estamos con una misión muy clara y un mandato extremadamente claro, que es trabajar en el orden, trabajar en transparencia y construir un sistema con reglas claras", expresó.
Peña sostuvo que los esfuerzos están centrados en mejorar los servicios para los usuarios.
"Uno es cómo podemos lograr un sistema confiable que ayude a bajar el precio de la electricidad; dos, un sistema de calidad en el que pueda confiar el usuario; y tres, un sistema que siempre esté disponible", señaló.
Asimismo, aseguró que las reformas están enfocadas tanto en el consumidor como en las empresas, con el objetivo de impulsar la actividad económica del país.
"Esperamos seguir con esta discusión, aportando, escuchando y fortaleciendo el proyecto para lograr los objetivos que se están planteando", dijo Peña.
El gerente de la ENEE afirmó que las nuevas reformas no buscan privatizar la estatal eléctrica.
"No hay ningún mandato ni ninguna intención de crear una privatización. Es importante generar confianza en este proceso. Lo que se está haciendo es un tema de ordenamiento, eficiencia y modernización de la ENEE para beneficio del usuario final", manifestó.
Peña también señaló que es necesario reducir las pérdidas económicas que enfrenta el sector energético.
"Hay que parar esa hemorragia, ese sangrado que tenemos, porque está dificultando la operación mínima del Estado y la ejecución de otros programas sociales. Este problema en el mercado energético le está quitando recursos a esas áreas", reiteró.
Tras finalizar la reunión en el Congreso Nacional, continuó la socialización de la nueva ley que busca modernizar el sistema eléctrico y frenar las millonarias pérdidas que enfrenta la ENEE.