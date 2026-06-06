Neymar sorprende a toda Brasil con su anuncio previo al Mundial 2026

<b>"The last dance"</b>, escribió <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/fotogalerias/deportes/neymar-lesion-sufre-mundial-brasil-recuperacion-regreso-santos-OP30841780" target="_blank">Neymar</a></b>, "el último baile" en inglés, evocando el título del documental que narra el último título de la <b>NBA </b>que logró <b>Michael Jordan</b> con los <b>Chicago Bulls.</b><b>Neymar</b>, de 34 años, fue la gran sorpresa en la convocatoria del seleccionador brasileño, <b>Carlo Ancelotti</b>, después de no haberse enfundado la camiseta 'verdemarela' desde que se lesionó de gravedad en 2023.El 10 de <b>Brasil </b>está en estos momentos recuperándose de una lesión en el gemelo que probablemente le impedirá jugar en el debut de <b>Brasil </b>en el <b>Mundial</b>, el partido contra <b>Marruecos </b>el próximo 13 de junio, cita que se antoja clave para decidir el liderato del Grupo C.A pesar de las lesiones que sufrió en los últimos meses, <b>Ancelotti </b>optó por convocar al delantero después de observar su progresión física en los últimos meses y de haber conseguido cierta continuidad con la camiseta del <b>Santos</b>.