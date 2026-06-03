Mundial 2026: Tres selecciones de Concacaf entre las 10 más baratas de la Copa del Mundo

El Mundial 2026 está por comenzar y con ello se ha dado a conocer a las selecciones más valiosas y las más baratas. En el top 10 de las más baratas se encuentran tres de Concacaf, ¿cuáles son?
El Mundial inicia este 11 de junio con el partido México vs Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca. En la Copa del Mundo la selección más valiosa o más cara es Francia que tiene un valor de 1,530 millones de euros.
1. Jordania: Los asiáticos son la selección más barata de todo el certamen (que se juega con 48 selecciones) al tasarse en apenas 19.83 millones de euros. La selección de Francia vale 77 veces más que la selección de Jordania.
2. Qatar: Los asiáticos aparecen como la segunda selección más barata del certamen con un valor de 19.93 millones de euros.
3. Iraq: Otra selección asiática, en su caso siendo la tercera más barata del Mundial con un valor de 21 millones de euros.
4. Curazao: Primera selección de Concacaf que aparece en el listado, siendo la cuarta más barata de la Copa del Mundo con un valor de apenas 25.83 millones de euros.
5. Irán: Nuevamente otra selección asiática que aparece y en su caso siendo la quinta más barata. Los iraníes se tasan en 32.65 millones de euros.
6. Panamá: Segunda selección de Concacaf en el top 10 de las más baratas. Los canaleros tienen un valor de 34.83 millones de euros.
7. Nueva Zelanda: Los oceánicos aparecen como la séptima selección más barata de United 2026 con un valor de 35.60 millones de euros.
8. Arabia Saudita: Los asiáticos se ubican en el octavo puesto de las selecciones más baratas de la Copa del Mundo, ellos se tasan en 37 millones de euros.
9. Sudáfrica: Casi finalizando el listado tenemos a la selección africana, única de esta confederación en el top 10, con un valor de apenas 46.80 millones de euros.
10. Haití: Cerramos con los caribeños, selección de Concacaf, que se valora únicamente en 55.60 millones de euros.