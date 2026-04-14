Gabriela Castellanos reconoce "falencias" en juicios políticos y pide al MP actuar

Tegucigalpa, Honduras.- La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, reconoció que existen múltiples “falencias” en el desarrollo de los juicios políticos en el país, por lo que que realizarán un análisis en conjunto con el Ministerio Público (MP).

Castellanos anunció que se llevará a cabo un análisis exhaustivo sobre lo ocurrido en los juicios políticos, con el objetivo de identificar fallas y proponer mejoras que permitan mayor efectividad en la lucha contra la corrupción.

“El CNA ha estado muy presto a este tema; hemos colaborado desde la sociedad civil como podemos, pero hay muchas falencias que creo que hay que trabajar, hay que especializar", manifestó.