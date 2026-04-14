Gabriela Castellanos reconoce "falencias" en juicios políticos y pide al MP actuar

Tegucigalpa, Honduras.- La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, reconoció que existen múltiples “falencias” en el desarrollo de los juicios políticos en el país, por lo que que realizarán un análisis en conjunto con el Ministerio Público (MP).
Castellanos anunció que se llevará a cabo un análisis exhaustivo sobre lo ocurrido en los juicios políticos, con el objetivo de identificar fallas y proponer mejoras que permitan mayor efectividad en la lucha contra la corrupción.
“El CNA ha estado muy presto a este tema; hemos colaborado desde la sociedad civil como podemos, pero hay muchas falencias que creo que hay que trabajar, hay que especializar", manifestó.
La titular del CNA señaló que actualmente existe una mora aproximada de 150 casos que se han presentado y que todos afectan directamente a la población hondureña debido al impacto en los recursos del Estado.
Explicó que el daño económico derivado de estos casos es significativo, ya que existen expedientes que involucran cifras de "20, 106, 200 y hasta 300 millones de lempiras", lo que calificó como un perjuicio "vergonzoso".
Desde el CNA, aseguró que buscan trabajar de manera articulada con otras instituciones y funcionarios que permita avanzar en la resolución de estos temas.
Castellanos aclaró que no pretenden dejar ningún caso fuera de seguimiento y que en reuniones recientes con autoridades del Ministerio Público se abordaron diversos temas.
“El Ministerio Público está en toda la facultad de actuar tras estos juicios políticos contra varios funcionarios; existe un compromiso y una responsabilidad institucional de investigar y presentar los requerimientos fiscales correspondientes", manifestó.
Destacó que alrededor “alrededor de 20 casos que han sido judicializados; esos 20 casos han tenido condena, sentencia condenatoria". Sin embargo, cuestionó por qué algunos procesos avanzan y otros no.