Corte de Nueva York cierra caso contra expresidente Juan Orlando Hernández

Nueva York, Estados Unidos.-La Corte del Distrito Sur de Nueva York desestimó este 14 de abril de 2026 el caso penal contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, en cumplimiento de una orden emitida por una instancia superior.

El juez Kevin Castel resolvió cerrar el expediente tras recibir instrucciones del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, que previamente había anulado la sentencia condenatoria.

El 8 de abril de 2026, la Corte de Apelaciones dejó sin efecto la condena de 45 años de prisión impuesta en junio de 2024, al declarar improcedente la acusación y ordenar su eliminación.