Juan Orlando asegura que Corte de Apelaciones de EEUU anuló su sentencia y condena

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte de Apelaciones anuló la sentencia y la condena contra Juan Orlando Hernández, según dio a conocer el propio exmandatario a través de su cuenta en X y en una conferencia de prensa; sin embargo, esto no ha sido confirmado por las autoridades estadounidenses, pero la familia mostró la resolución de la Corte.

Hernández también aseguró que la Corte ordenó al juez Kevin Castel, quien conoció su caso y el de su hermano Tony Hernández, que “elimine la acusación”.

A través de una publicación en redes sociales, Hernández escribió: “Corte de Apelaciones anula sentencia y condena, ordena al juez Kevin Castel eliminar la acusación contra Juan Orlando Hernández”.

En conferencia de prensa, su esposa, Ana García, compartió: “La noticia es oficial. El día de hoy, 8 de abril de 2026, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos —mostrando la resolución— dice que ha anulado la condena y la sentencia, y ordena al juez Castel eliminar la acusación contra Juan Orlando Hernández”, mientras el expresidente participaba vía Zoom.

“¿Qué significa esto? No es una opinión de Ana: se elimina por completo la condena y los cargos injustamente presentados contra Juan Orlando han sido desestimados. Ya no hay ningún récord ni antecedente que pueda calificarlo como alguien que ha sido condenado”, dijo García.

“No puede ser llamado nunca más como un exconvicto o condenado, porque se ha restablecido su inocencia”.

“Hoy es un día muy importante para nuestra familia, hoy hemos recibido una gran noticia”, agregó García.

Según dio a conocer la misma Ana García, la Fiscalía no se opone a la moción y no se presentará ninguna apelación.

Por su parte, Hernández dijo: “Hace cuatro años me sacaron de una manera oprobiosa del país, por una venganza política de aquellos que, acusándome a mí, querían esconder sus propios delitos. Siempre lo dije: soy inocente”.

Agregó que: “Hoy el sistema de justicia de Estados Unidos, hoy las Cortes de EE UU, me dan la razón. Se elimina la sentencia y la condena, pero además se ordena que se elimine la acusación. La Corte dijo claramente: se elimina la condena y sentencia contra Juan Orlando y le ordena al juez Castel eliminarla de raíz; es un borrón completo, es justicia total”.

Recordó: “El día que me sentenciaron me di vuelta mirando a los periodistas: ‘Díganle al mundo que soy inocente y que he sido condenado injustamente’, y hoy la justicia de Estados Unidos me da la razón”.

“Hoy el caso se cierra definitivamente, no hay ningún antecedente criminal en mi contra, todo queda borrado. Me separaron injustamente de mi familia, me sacaron de la tierra que tanto amo, me sacaron del mapa por completo, quisieron que dejara de existir, pero Dios siempre estuvo ahí”.