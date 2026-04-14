Con toma de bulevar Colegio Médico urge diálogo al Gobierno ante crisis en Salud

Personal médico protestó este martes en el bulevar Fuerzas Armadas, a la altura del Colegio Médico de Honduras (CMH), para exigir respuestas al Gobierno ante la crisis que enfrenta el sistema de salud.
Aseguran que estas medidas no solo impactan al personal médico, sino que comprometen la calidad de la atención en los centros de salud.
La toma en el bulevar Fuerzas Armadas por médicos generó fuerte congestionamiento vehicular en la zona en horas del mediodía.
Los profesionales de la salud se sumaron al llamado del Colegio Médico para bloquear la importante vía en señal de protesta.
La preocupación del personal médico es porque aseguran que las últimas acciones tomadas por el gobiernohan generado inestabilidad laboral, debilitamiento del sistema sanitario y afectaciones tanto a profesionales como a la población usuaria.
Aunque reconocen algunos esfuerzos del Gobierno, consideran que deben revisarse decisiones recientes y establecer un diálogo constructivo.
La transitada vía sufrió un fuerte congestionamiento que se prolongó por varias horas.
Largas filas de vehículos, tanto en el carril que conduce a Miraflores como el que va hacía el bulevar Comunidad Económica Europea, se formaron en la vía debido a la protesta.
El CMH ha venido proponiendo una reunión un diálogo con el gobierno a la mayor brevedad para presentar soluciones y contribuir a fortalecer el sistema de salud.
Algunos de los temas que buscan resolver el cese de inmediato de despidos de personal médico, el reintegro de profesionales separados de sus cargos, el pago de salarios atrasados y la firma de contratos pendientes con gestores sanitarios.
Además exigen la centralización de redes descentralizadas de salud, el cumplimiento del pago de la base salarial, la aplicación del reajuste salarial conforme al IPC y el bienio 2026 y la asignación del 12 % del Presupuesto General de la República para salud pública.
El llamado del Colegio Médico de Honduras reiteró el llamado además a asambleas informativas al personal médico.