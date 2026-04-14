Testigos, videos y audios: Las pruebas que "desnudan" el plan de fraude en el juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- ​El segundo día del juicio político contra los funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ha subido de tono en el Congreso Nacional. Tras una primera jornada marcada por la ausencia de tres de los cuatro señalados y la maratónica declaración de cinco horas del magistrado Mario Morazán, la Comisión Especial abrió este martes la etapa de evacuación de testimonios y pruebas gráficas. En el Salón Ramón Rosa, el ambiente se tornó pesado desde las 11:20 de la mañana, cuando comenzaron a desfilar figuras de la administración electoral para ofrecer datos que, según la comisión, son fundamentales para sostener las denuncias. ​La sesión de hoy busca contrastar lo ocurrido ayer lunes, donde la defensa de Morazán se centró en denunciar una supuesta colusión política, mientras que Marlon Ochoa y los magistrados suplentes prefirieron no acudir a la citación.

Ante la falta de descargos de la mayoría de los acusados, la Comisión Especial ha decidido tomar la ofensiva mediante la presentación de nueve testigos y una serie de materiales audiovisuales que prometen cambiar el rumbo de la narrativa que se ha manejado hasta el momento en los pasillos legislativos. ​"El juicio político va a iniciar con la audiencia de los testigos, va a ser un día fuerte de testimonios y de videos y de audios", adelantó el diputado Mario Pérez. ​​El comparecencia de testimonios incluye una lista técnica de alto nivel, encabezada por figuras del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) como Roberta Lara, Claudia Aguilera y Fernando Espinoza. A ellos se suma el testimonio de Mario Flores Urrutia, actual magistrado del TJE, y el de Eduardo Fuentes, comisionado de la Unidad de Política Limpia y excodirector electoral, quienes deberán explicar las anomalías operativas detectadas. La jornada también cuenta con la presencia de José Barahona, padre de la fallecida magistrada Miriam Barahona, cuya participación busca arrojar luz sobre las presiones internas que se vivieron en el tribunal. ​Por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), la Comisión Especial ha citado a Marco Pereira, Thelma Cristina Martínez, en su condición de secretaria del ente, y a Alfredo Enrique Lainez.