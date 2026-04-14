Primer testigo en juicio político revela intento de sustracción de USB con diseños de actas electorales

Tegucigalpa, Honduras.- Marco Noé Martínez Pereira es el primer testigo que compareció en la audiencia del juicio político contra Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, funcionarios del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y contra Marlon Ochoa, funcionario del Consejo Nacional Electoral (CNE)
El testigo relató que: “Yo me desempeñé en el cargo como técnico responsable junior del CNE desde octubre de 2024 y finalicé en abril de 2025”, y que luego retomó el cargo como técnico responsable de los proyectos de documentos electorales y credenciales en el CNE.
Entre sus responsabilidades, explicó que formaba parte de la comisión evaluadora y también de la comisión encargada de la supervisión de los procesos de impresión.
El testigo reveló que una memoria USB que contenía el diseño de las actas fue extraída de la imprenta, pero posteriormente logró recuperarla. Advirtió que existía el riesgo de que se clonaran las actas, lo que podría generar documentos duplicados del CNE.
“Para mi sorpresa, el 14 de noviembre de 2025, yo me apersoné a una de las imprentas a las que se les había adjudicado la impresión de actas. Se habían instalado tres diseñadores gráficos con la labor de diseñar y separar los diseños de las actas de los tres niveles: presidencial, municipal y Congreso Nacional”, relató.
Agregó que: “Pedí la revisión de una memoria que se iba a trasladar a otra imprenta. Me percaté de que tenía en su totalidad las actas de cierre de todas las elecciones a nivel nacional, de todos los niveles electivos. Empecé a revisar si la documentación que acompañaba la USB estaba correcta y me percaté de que no”.
Explicó además que: “En los documentos que se estaban elaborando solo se menciona cierta cantidad de actas, no su totalidad. Una de las diseñadoras gráficas sustrajo la memoria sin autorización; yo era su jefe inmediato. De manera muy maliciosa, escondiéndola en su mano, esperó a otra diseñadora junior para entregársela casi de forma oculta en la puerta de la imprenta”.
En el video presentado durante la audiencia se observa lo narrado por el testigo. La diseñadora que recibió la USB sale del lugar y se encuentra con el codirector electoral del partido Libertad y Refundación (Libre), Allan Alvarenga. Según se indicó, Angélica Álvarez es su esposa y fue candidata a designada presidencial por ese partido.
La diseñadora que sustrajo la memoria fue identificada como Giuliana Maradiaga y la que la recibió para entregarla a Alvarenga fue identificada como Sofía Banegas. El testigo dijo que él, al percatarse de la irregularidad, salió de la imprenta y logró recuperar la memoria.
El testigo también explicó que el CNE, como institución, no cuenta votos, sino actas, las cuales son procesadas por las Juntas Receptoras de Votos (JRV). Subrayó que estos documentos son fundamentales para el proceso electoral y que manejan un protocolo riguroso, por lo que el principal riesgo era la posible clonación de actas con votos adulterados.
"Al momento de la contratación, nuestro contrato tiene una cláusula. Que es completamente prohibido la manipulación, manejo y traslado de documentos electorales, es parte del contrato que firmamos todos los empleados", explicó, por lo que cuestionó que ellas no solo habrían incurrido en delito electoral, sino laboral.
Según explicó Marco Noé Martínez Pereira, el equipo implicado en el video presentado como prueba fue contratado directamente por el consejero del CNE, Marlon Ochoa.