Primer testigo en juicio político revela intento de sustracción de USB con diseños de actas electorales

Tegucigalpa, Honduras.- Marco Noé Martínez Pereira es el primer testigo que compareció en la audiencia del juicio político contra Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, funcionarios del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y contra Marlon Ochoa, funcionario del Consejo Nacional Electoral (CNE)

El testigo relató que: “Yo me desempeñé en el cargo como técnico responsable junior del CNE desde octubre de 2024 y finalicé en abril de 2025”, y que luego retomó el cargo como técnico responsable de los proyectos de documentos electorales y credenciales en el CNE.

Entre sus responsabilidades, explicó que formaba parte de la comisión evaluadora y también de la comisión encargada de la supervisión de los procesos de impresión.

El testigo reveló que una memoria USB que contenía el diseño de las actas fue extraída de la imprenta, pero posteriormente logró recuperarla. Advirtió que existía el riesgo de que se clonaran las actas, lo que podría generar documentos duplicados del CNE.

“Para mi sorpresa, el 14 de noviembre de 2025, yo me apersoné a una de las imprentas a las que se les había adjudicado la impresión de actas. Se habían instalado tres diseñadores gráficos con la labor de diseñar y separar los diseños de las actas de los tres niveles: presidencial, municipal y Congreso Nacional”, relató.