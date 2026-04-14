Raphinha estalla ante burla del Atlético y tilda de “robo” eliminación del Barcelona en Champions

Madrid, España.- El Barcelona volvió a sufrir un durísimo golpe esta noche tras caer eliminado de la Champions League en el Metropolitano ante el Atlético , en la vuelta de los cuartos de final (1-2, global 3-2).

Uno de los que se perdió la eliminatoria completa fue Raphinha . El brasileño se sigue recuperando de la lesión en el bíceps femoral del muslo derecho, confirmada tras el partido amistoso de Brasil contra Francia el pasado mes de marzo.

El extremo zurdo viajó con el equipo a la capital español para animar a sus compañeros desde las gradas, pero salió muy molesto después del pitazo final, asegurando que el árbitro francés Clément Turpin perjudicó a su escuadra.

La primera imagen de Raphinha, captada por las cámaras de DAZN, fue encarándose con la afición del Atlético una vez finalizado el encuentro.

El futbolista bajó hasta el césped del estadio y desde ahí comenzó a insinuar que el cuadro rojiblanco será eliminado en las semifinales. "Pa' fuera", exclamaba el atacante a los hinchas locales quienes festejaban el pase a la siguiente ronda.