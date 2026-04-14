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Raphinha estalla ante burla del Atlético y tilda de “robo” eliminación del Barcelona en Champions

El brasileño terminó encarándose con la afición del Atlético una vez finalizado el encuentro

  • Actualizado: 14 de abril de 2026 a las 17:32
Raphinha estalla ante burla del Atlético y tilda de “robo” eliminación del Barcelona en Champions

Raphinha no estuvo en esta llave eliminatoria por una lesión.

Foto: Cortesía.

Madrid, España.- El Barcelona volvió a sufrir un durísimo golpe esta noche tras caer eliminado de la Champions League en el Metropolitano ante el Atlético, en la vuelta de los cuartos de final (1-2, global 3-2).

Uno de los que se perdió la eliminatoria completa fue Raphinha. El brasileño se sigue recuperando de la lesión en el bíceps femoral del muslo derecho, confirmada tras el partido amistoso de Brasil contra Francia el pasado mes de marzo.

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El extremo zurdo viajó con el equipo a la capital español para animar a sus compañeros desde las gradas, pero salió muy molesto después del pitazo final, asegurando que el árbitro francés Clément Turpin perjudicó a su escuadra.

La primera imagen de Raphinha, captada por las cámaras de DAZN, fue encarándose con la afición del Atlético una vez finalizado el encuentro.

El futbolista bajó hasta el césped del estadio y desde ahí comenzó a insinuar que el cuadro rojiblanco será eliminado en las semifinales. "Pa' fuera", exclamaba el atacante a los hinchas locales quienes festejaban el pase a la siguiente ronda.

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Luego, decidió atender a los medios en la zona mixta y soltó la bomba. "Para mí fue un partido robado. El arbitraje tuvo varios errores, es increíble las decisiones que toma. El Atlético hizo, no sé cuantas faltas, y el árbitro no les mostró ninguna tarjeta amarila", aseguró.

"Lo que ralmente quiero entender es su miedo a que el Barcelona llegue a ganar", sentenció un Raphinha que volverá a tener actividad a finales de abril y que podría ser sancionado por la UEFA por estas picantes declaraciones.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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