De “Andor” a "Superman" y su relación con Jason Momoa: el momento estelar de Adria Arjona

Adria Arjona se ha convertido en una de las figuras latinas más interesantes de Hollywood en los últimos años, no solo por su talento, sino también por la forma en que ha construido su carrera paso a paso.
Hija del reconocido cantautor Ricardo Arjona, Adria (quien actualmente tiene 33 años) creció entre giras, viajes y escenarios, lo que le dio una visión artística desde muy pequeña.
Sin embargo, su camino no fue automático: decidió mudarse a Nueva York para formarse como actriz en el Lee Strasberg Theatre and Film Institute, donde pulió su técnica antes de lanzarse a audiciones en serio.
Sus primeros trabajos fueron pequeños, con participaciones en series como True Detective, pero poco a poco fue ganando terreno. Su salto a producciones más comerciales llegó con Pacific Rim: Uprising y más tarde con Morbius, donde demostró que podía moverse en grandes franquicias.
Uno de sus papeles más importantes llegó con la serie de Star Wars: Andor, donde interpretó a Bix Caleen. Este personaje le permitió mostrar una faceta más compleja y emocional, ganándose el reconocimiento del público y la crítica dentro del universo de Star Wars.
Pero más allá de su carrera, Adria también ha llamado la atención por su estilo y autenticidad. En entrevistas ha dejado claro que quiere ser reconocida por su trabajo, no solo por su apellido, y que ha tenido que enfrentarse a prejuicios y expectativas por ser “la hija de”.
En lo personal, estuvo casada con el abogado Edgardo Canales, aunque su relación terminó. Desde hace dos años, aproximadamente, es pareja del también actor Jason Momoa.
Esta relación la puso aún más en el radar mediático global. La atención que genera alguien como Momoa —por su fama y su base de fans— inevitablemente salpica a su pareja. En ese sentido, su nombre comenzó a aparecer con más frecuencia en titulares, búsquedas y redes sociales.
Su caso es interesante porque refleja algo muy común en la industria: las relaciones con figuras muy famosas pueden disparar la curiosidad del público, pero la permanencia depende del trabajo propio. Y en el caso de Adria, ha logrado sostener ese interés con proyectos y presencia en pantalla.
En las últimas horas, se dio a conocer que la actriz puertorriqueña interpretará a la reina Máxima en la secuela de 'Superman', llamada 'Man of Tomorrow', de James Gunn, prevista para estrenarse el 9 de julio de 2027, de acuerdo con The Hollywood Reporter.
El año pasado, Arjona coprotagonizó junto a Dakota Johnson la comedia 'Splitsville'.
Ahora mismo se encuentra en medio de la postproducción de varios filmes importantes, como una nueva versión de 'The Thomas Crown Affair' de Michael B. Jordan.