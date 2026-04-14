Calor y condiciones secas predominan este miércoles en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas y cálidas continuarán este miércoles 15 de abril en la mayor parte del territorio hondureño, según el pronóstico oficial emitido por Cenaos.

El meteorólogo Mario Centeno, pronosticador de turno de Cenaos, informó que “continúan las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del país”, predominando el ambiente estable durante gran parte del día.

No obstante, advirtió que en horas de la tarde se prevén cambios leves en algunas regiones del país debido a factores atmosféricos provenientes del Caribe.

“Por la tarde, el ingreso de humedad del mar Caribe al territorio nacional provocará precipitaciones débiles aisladas en sectores montañosos de la región norte y oriente”, detalló Centeno.

El pronosticador añadió que las temperaturas seguirán elevadas, especialmente durante la tarde, manteniendo la sensación térmica cálida en la mayoría de los departamentos.