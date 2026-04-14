Calor y condiciones secas predominan este miércoles en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas y cálidas continuarán este miércoles 15 de abril en la mayor parte del territorio hondureño, según el pronóstico oficial emitido por Cenaos.
El meteorólogo Mario Centeno, pronosticador de turno de Cenaos, informó que “continúan las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del país”, predominando el ambiente estable durante gran parte del día.
No obstante, advirtió que en horas de la tarde se prevén cambios leves en algunas regiones del país debido a factores atmosféricos provenientes del Caribe.
“Por la tarde, el ingreso de humedad del mar Caribe al territorio nacional provocará precipitaciones débiles aisladas en sectores montañosos de la región norte y oriente”, detalló Centeno.
El pronosticador añadió que las temperaturas seguirán elevadas, especialmente durante la tarde, manteniendo la sensación térmica cálida en la mayoría de los departamentos.
En cuanto a las condiciones marítimas, indicó que “el oleaje, tanto en el Caribe como en el golfo de Fonseca, es de 1 a 3 pies de altura”, sin variaciones significativas.
Sobre las temperaturas, en Tegucigalpa se espera una máxima de 30 C° y una mínima de 18 C°, de acuerdo con los datos proporcionados por Cenaos.
Para la región central se pronostica una máxima de 32 C° y mínima de 18 C°, mientras que en la región insular las temperaturas oscilarán entre 30 C° de máxima y 25 C° de mínima.
En el norte del país se prevé una máxima de 32 C° y mínima de 22 C°, y en el oriente una máxima de 31 C° con mínima de 19 C°.
Finalmente, en la región sur se registrarán las temperaturas más altas, con máximas de hasta 40 C° y mínimas de 25 C°, mientras que en el occidente se esperan valores entre 30 C° y 15 C°.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).