UNO y Pronto anuncian al quinto ganador de un Nissan Kicks

Tegucigalpa, Honduras-. La promoción "UNO te une a la fiesta del fútbol" continúa premiando la fidelidad de sus clientes. En esta ocasión, Estaciones de Servicio UNO y Tiendas Pronto realizaron el quinto sorteo oficial de la campaña, en el que resultó ganador de un Nissan Kicks entre miles de participantes a nivel nacional. Desde su lanzamiento el pasado 12 de mayo, la promoción ha despertado un gran entusiasmo entre los clientes de Estaciones de Servicio UNO y Tiendas Pronto. A través de la aplicación UNO Plus, los usuarios acumulan goles con sus consumos y participan automáticamente en los sorteos de vehículos, premios instantáneos y experiencias exclusivas que forman parte de la campaña.

La emoción del fútbol continúa

En esta quinta edición del sorteo, la suerte favoreció a Oscar Fernando Sandres López, quien registró sus compras realizadas en la EDS UNO CLAROS, ubicada en Tocoa, Colón, y fue seleccionado de manera aleatoria entre miles de participantes que cumplieron con la dinámica de la promoción. "Nos llena de satisfacción seguir reconociendo la fidelidad de nuestros clientes mediante sorteos que les brindan oportunidades reales de ganar grandes premios. Con UNO Plus buscamos ofrecer beneficios y experiencias memorables para quienes nos prefieren cada día." expresó Eduardo Idiáquez, Coordinador de Mercadeo de UNO Honduras.

A pocos días de concluir la promoción, los clientes aún tienen la oportunidad de seguir acumulando goles y participar por los premios más esperados de la campaña.



Entre los premios que aún están por entregarse se encuentran: