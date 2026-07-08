¡La emoción continúa! UNO y Pronto entregan el cuarto vehículo de su gran promoción futbolera

Tegucigalpa, Honduras-. Estaciones de Servicio UNO y Tiendas Pronto realizaron la entrega oficial de un Nissan Magnite Advance a Dany Josue Nuñez Suazo, ganador del cuarto sorteo de la promoción “UNO te une a la fiesta del fútbol”, reafirmando su compromiso de premiar la fidelidad de sus clientes a través de la aplicación UNO Plus. La entrega se llevó a cabo en la Estación de Servicio UNO El Puente, en la ciudad de Choluteca, donde Dany recibió las llaves de su nuevo vehículo acompañado de representantes de UNO, invitados especiales y medios de comunicación.

UNO Plus sigue premiando la fidelidad de sus clientes

El afortunado ganador realizó sus consumos en la Estación de Servicio UNO El Puente, de la ciudad en Choluteca, registrándolos a través de UNO Plus. Gracias a ello acumuló goles que le permitieron participar en los sorteos de la promoción y convertirse en uno de los afortunados ganadores de esta gran campaña. "Me siento muy feliz, muy agradecido con Dios, también con cada uno de los que realizan esta promoción de UNO te une, ya que pues gracias a ellos pude cumplir uno de mis sueños el tener un auto nuevo, pues también invitar a la población hondureña que sigan visitando cada una de las estaciones UNO a nivel nacional ya que yo soy testigo de los beneficios que ellos le dan a cada cliente, muchas gracias nuevamente y pues a seguir participando porque la promoción es real. ", expresó Dany Josue Nuñez Suazo durante la entrega de su vehículo.

Aún quedan vehículos, premios y experiencias por ganar

La promoción “UNO te une a la fiesta del fútbol”, que estará vigente hasta el próximo 19 de julio, continúa generando entusiasmo y una alta participación de clientes a nivel nacional a través de UNO Plus, la aplicación oficial de beneficios de UNO, donde los usuarios acumulan goles con sus consumos y participan automáticamente en los diferentes sorteos y premios instantáneos de la campaña. "Nos llena de satisfacción seguir premiando la preferencia de nuestros clientes y hacer realidad momentos tan especiales como la entrega de este Nissan Magnite Advance . A través de UNO Plus buscamos brindar beneficios tangibles y experiencias memorables que fortalezcan la relación con nuestros consumidores", expresó Eduardo Idiáquez, Coordinador de Mercadeo de UNO Honduras. Entre los premios principales que aún faltan por entregarse se encuentran: • 1 Nissan Frontier Pro-4X • 1 Nissan Kicks • Premios instantáneos como televisores, hieleras y asadores

Además, los clientes que acumulen la mayor cantidad de goles podrán participar en una fiesta exclusiva de cierre, donde tendrán la oportunidad de ganar premios especiales como: • 1 año de combustible gratis • Un viaje todo incluido para dos personas para disfrutar del Clásico Español entre Real Madrid y FC Barcelona Para participar, los clientes únicamente deben descargar UNO Plus, registrarse y realizar consumos mínimos de: • L500 en combustible para vehículos • L150 para motocicletas • L150 en Tiendas Pronto