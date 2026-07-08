Identifican a mujer que murió atropellada en la López Arellano, Choloma

Choloma, Honduras.- Una mujer murió luego de ser atropellada por un vehículo en un sector de la colonia López Arellano, en el municipio de Choloma, en Cortés. Los hechos se registraron durante la madrugada del pasado sábado 4 de julio. Según el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Cristelia Montoya Solís, de 50 años edad, quien era residente de la colonia Victoria, en Choloma.

Las versiones de testigos apuntan a que la fallecida presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando fue atropellada. "Estuvo bebiendo desde la mañana". El cuerpo de la fémina quedó tendido en plena calle, por lo que autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) arribaron al lugar para acordonar la escena e iniciar indagaciones. Posteriormente, miembros de Medicina Forense realizaron el levantamiento y traslado del cuerpo hacia la morgue de San Pedro Sula.