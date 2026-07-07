FIFA designa árbitros argentinos para juego de Francia y enciende la polémica en el Mundial

EE UU.- La FIFA está envuelta en otra polémica luego de designar a los árbitros para el primer juego de cuartos de final del Mundial 2026 entre Francia y Marruecos. El encuentro se disputará este jueves a las 2:00 p.m. en la ciudad de Boston y el vencedor se enfrentará en semifinales al vencedor de la llave España vs Bélgica.

Lo que ha generado polémica es la asignación de todo un grupo de árbitros argentinos para este cotejo, especialmente por la rivalidad con Francia. El árbitro central es Facundo Tello y será acompañado por los líneas Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade; Darío Herrera como el cuarto árbitro y Cristian Navarro como asistente de reserva. No obstante, en redes recordaron que el partido entre Argentina y Egipto fue dirigido por un francés -François Letexier- junto a dos líneas de esa nación. La cadena de televisión francesa RMC Sport publicó un artículo donde comenzaron así: “La FIFA es una descarada”.