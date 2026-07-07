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FIFA designa árbitros argentinos para juego de Francia y enciende la polémica en el Mundial

Uno de los medios más importantes de Francia aseguró que "la FIFA es una descarada", tras la designación

  • Actualizado: 07 de julio de 2026 a las 17:30
FIFA designa árbitros argentinos para juego de Francia y enciende la polémica en el Mundial

Francia jugará este jueves ante Marruecos su encuentro de cuartos de final de la Copa del Mundo.

Foto: Cortesía redes Selección de Francia

EE UU.- La FIFA está envuelta en otra polémica luego de designar a los árbitros para el primer juego de cuartos de final del Mundial 2026 entre Francia y Marruecos.

El encuentro se disputará este jueves a las 2:00 p.m. en la ciudad de Boston y el vencedor se enfrentará en semifinales al vencedor de la llave España vs Bélgica.

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Lo que ha generado polémica es la asignación de todo un grupo de árbitros argentinos para este cotejo, especialmente por la rivalidad con Francia.

El árbitro central es Facundo Tello y será acompañado por los líneas Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade; Darío Herrera como el cuarto árbitro y Cristian Navarro como asistente de reserva.

No obstante, en redes recordaron que el partido entre Argentina y Egipto fue dirigido por un francés -François Letexier- junto a dos líneas de esa nación.

La cadena de televisión francesa RMC Sport publicó un artículo donde comenzaron así: “La FIFA es una descarada”.

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En tanto, el central galo Dayot Upamecano quiso evitar polémicas sobre las designaciones arbitrales: “No me centraré en quién será el árbitro. No lo hemos hecho antes y no vamos a hacerlo ahora. Nos centraremos en Marruecos”.

Tampoco quiso darle importancia Robin Risser, tercer portero de les bleus: “No debemos caer en la paranoia. Si los árbitros están aquí, es porque están a la altura”.

Francia y Argentina sostienen una rivalidad de trascendencia mediática y emocional desde la final de Qatar 2022 donde ganaron en penales los argentinos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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