¿Bien anulado? El polémico gol que invalidaron a Egipto ante Argentina

Una de las mayores polémicas fue el gol anulado a los africanos por un pizotón contra Lisandro Martínez, aunque para muchos fue una decisión correcta.

Atlanta, EE UU.- La victoria 3-2 de Argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 se vio envuelta de polémica por diversas decisiones arbitrales.

Fue al minuto 60 cuando lo faraones marcaban el segundo tanto por intermedio de Ziko, sin embargo, fue revertido mediante el VAR tras un pizotón en la acción inicial en contra del 6 de Argentina.

Tal jugada inicial se registró cuando Lisandro Martínez cubría el balón con el cuerpo. Marwan Attia se interpuso para robarle la pelota pisó al central del Manchester United.

Segundos después el árbitro Francois Letexier anuló el tanto que pudo significar el tercero de Egipto al final del encuentro.

Junto a esta acción también hubo un posible penal para los africanos previo al 3-2 de Argentina. En ese momento Mohamed Salah cayó dentro de las 16:50 y se observó un pizotón a su pie derecho, no obstante, el central dejó correr y a la contra se marcó el tercero.

Los campeones del mundo avanzaron a cuartos de final tras levantarse de un 2-0 y anotar el tercero al minuto 93 por intermedio de Enzo Fernández.